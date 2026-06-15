15 अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक, दूसरे राज्यों में भी सप्लाई पर रहेगी पाबंदी
बिहार में बालू खनन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है. इसी बीच 4 महीने के लिए इसपर रोक लगा दी गई है. पढ़ें खबर
Published : June 15, 2026 at 8:04 PM IST
पटना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर मानसून अवधि में बिहार में आज से 15 अक्टूबर तक बालू खनन और बिहार से बाहर बालू भेजने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. सभी नदी घाटों में बालू खनन का काम नहीं होगा.
15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक : खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा ने सभी डीएम एसपी को इससे संबंधित आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही थाना स्तर पर निगरानी करने का भी निर्देश दिया है. दरअसल, खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से 11 जून को ही सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर नियमित गश्ती, छापेमारी और अन्य जिम्मेवारियां तय की गयी है.
बालू का पर्याप्त भंडार : विभाग के अनुसार मानसून अवधि में बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी. इसके लिए नदी घाटों के आसपास 35 लाख क्यूबिक फीट (सीएफटी) तक बालू का भंडारण किया गया है. बालू के भंडारण और इसकी बिक्री को लेकर लाइसेंस भी दिया गया है. जिसकी लगातार निगरानी होगी.
''खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार मानसून अवधि के दौरान दूसरे राज्यों के लिए ई- चालान निर्गत नहीं किया जाएगा. विभाग का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर नजर रखेगा. मानसून अवधि में अवैध खनन और बालू के गैर कानूनी परिवहन को सख्ती से रोकने का भी निर्देश दिया गया है.''- मनेश कुमार मीणा, निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग
क्या है पूरा मामला? : दरअसल एनजीटी, पर्यावरण को लेकर मानसून अवधि में हर साल यह निर्देश जारी करता है. जिसके आधार पर सभी राज्य सरकार बालू खनन पर रोक लगाती है क्योंकि मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है. खनन कार्य काफी जोखिमपूर्ण होता है साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदेह है. इसलिए 4 महीने के लिए यह व्यवस्था इस साल भी की गई है. वहीं सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि लोगों को बालू की कमी नहीं होगी पर्याप्त भंडारण पहले ही किया गया है.
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