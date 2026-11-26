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ज्वालापुर समेत हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध, कुंभ से पहले नगर निगम का बड़ा फैसला

ज्वालापुर समेत हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में अब नगर निगम के पूरे क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा. नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद तैयार की गई मांस विक्रय प्रतिबंध उपविधि 2026 को प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है. उपविधि प्रकाशित होने के बाद इसके प्रावधान पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी हो जाएंगे. इसके साथ ही ज्वालापुर क्षेत्र के वे हिस्से भी प्रतिबंध के दायरे में आ जाएंगे, जहां अभी तक मांस की दुकानों के संचालन की व्यवस्था बनी हुई थी.

दरअसल, धार्मिक स्थल होने के कारण बायलॉज है कि हरिद्वार में शराब और मांस पूरी तरह प्रतिबंधित है. शहर से दूर ज्वालापुर क्षेत्र में मांस की कई दुकानों संचालित होती हैं. लेकिन अब नगर निगम पूरे क्षेत्र में मांस को प्रतिबंध करने जा रहा है. नगर निगम की प्रस्तावित उपविधि में पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के कच्चे मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान है. कच्चे मांस का भंडारण कर उसे बिक्री के लिए प्रदर्शित करना भी प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम, मोबाइल एप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से मांस की डिलीवरी को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा.