Rent A Cab Scheme में रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ियां किराए पर देने पर रोक, ये शर्तें भी लागू

Rent A Cab Scheme में रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ियां किराए पर देने पर रोक, ये शर्तें भी लागू
किराए पर वाहन देने वाली फर्म या व्यक्ति के पास कम से कम एक ऐसा टेलीफोन होना जरूरी है, जो 24 घंटे चालू रहे.
Published : August 11, 2026 at 4:25 PM IST
जयपुर: राजधानी में वाहन किराए पर देने वाले लोगों और फर्मों के लिए बड़ी खबर है. बिना वैध वाणिज्य कर पंजीकरण और बिना Rent A Cab Scheme में रजिस्ट्रेशन के वाहनों को किराए पर देने का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा. इसके साथ ही निजी वाहनों को किराए पर देने पर भी रोक है. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ राजीव पचार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर वाहनों को किराए पर देने की प्रक्रिया को विनियमित किए जाने की दरकार बताई.
आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की आशंका: उन्होंने इस आदेश में कहा, जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों द्वारा बिना वैध वाणिज्य कर पंजीकरण के वाहन किराए पर मुहैया करवाए जाने के मामले सामने आए हैं. कई बार यह भी सामने आया है कि आपराधिक गतिविधियों में अपंजीकृत लोगों या संस्थाओं से ऐसे वाहन किराए पर लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्सी वाहनों को किराए पर देने की व्यवस्था, Rent A Cab Scheme में की गई है.
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पांच साल में रिन्यू करवाना होगा लाइसेंस: कोई भी व्यक्ति, संस्था या फर्म बिना लाइसेंस के वाहन किराए पर देने का व्यवसाय नहीं करेगा. इस स्कीम में लाइसेंस की वैधता पांच साल की है. जिसकी वैधता अवधि पूरी होने से पहले समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण होना जरूरी है. केवल उन्हीं वाहनों को किराए पर दिया जा सकेगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के तहत परमिट जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, निजी वाहनों को किराए पर देना निषेध है.
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सभी वाहनों के दस्तावेज होने चाहिए पूरे: किराए पर वाहन देने वाली फर्म या व्यक्ति के पास कम से कम एक टेलीफोन होना जरूरी है. जो 24 घंटे चालू रहना चाहिए. किराए पर दिए जाने वाले सभी वाहनों के आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए. पुलिस की जांच में संबंधित संचालकों द्वारा सभी दस्तावेजों और वाहनों की जांच में सहयोग किया जाएगा. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियमों और नियमों व दिशा-निर्देशों की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करनी होगी.
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संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी होगी पुलिस को: उन्होंने कहा, किराए पर वाहन लेने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सुरक्षित रखने होंगे. रजिस्टर में वाहन का विवरण, वाहन ले जाने वाले का नाम, पता संपर्क नंबर, यात्रा करने वालों की डिटेल और यात्रा की अवधि जैसी जानकारी भी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी. वाहन किराए पर देते समय पहचान से संबंधित दस्तावेजों की प्रति का मूल पहचान पत्र से मिलान करवाना होगा और प्रति सुरक्षित रखनी होगी. यात्रा करने वाले लोगों के पहचान पत्र की प्रति भी सुरक्षित रखनी होगी. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की आशंका होने पर पुलिस स्टेशन या पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी देनी होगी.