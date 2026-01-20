ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में प्री वेडिंग शूट पर प्रहार, साहू समाज के फैसले के साथ महिला आयोग, किरणमयी नायक ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ में प्री वेडिंग शूट पर रोक के फैसले का छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने स्वागत किया है.

Pre wedding shoots banned in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में प्री वेडिंग शूट पर रोक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 7:19 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सामाजिक बदलाव की एक नई बयार चल पड़ी है. साहू समाज द्वारा शादियों में होने वाले 'प्री-वेडिंग शूट' और फिजूलखर्ची पर लगाए गए प्रतिबंध का अब राज्य महिला आयोग ने भी खुला समर्थन किया है. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस फैसले को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह केवल फिजूलखर्ची नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने की एक बड़ी वजह भी बनता जा रहा है.

"पश्चिमी सभ्यता से बिगड़ रही छत्तीसगढ़ की संस्कृति"

डॉ. किरणमयी नायक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति हावी होती जा रही है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्री-वेडिंग शूट एक सामाजिक कुरीति का रूप ले चुका है. इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है. साहू समाज ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक साहसी और महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

धमतरी के केस ने सोचने पर किया मजबूर

महिला आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने एक पुराने प्रकरण का हवाला देते हुए बताया कि प्री-वेडिंग शूट कैसे घातक साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के एक मामले में प्री-वेडिंग शूट होने के बाद, बारात वाले दिन दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया था.आयोग की दखल के बाद दूल्हे को शादी के खर्च की राशि लौटानी पड़ी. आयोग ने सख्ती से फोटो और वीडियो डिलीट करवाए, ताकि लड़की का भविष्य सुरक्षित रहे.

प्री वेडिंग शूट पर रोक को लेकर महिला आयोग ने केवल साहू समाज की तारीफ ही नहीं की, बल्कि एक अपील भी जारी की है

बाकी समाजों को भी प्री-वेडिंग शूट पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए. इससे न केवल अनावश्यक खर्च बचेगा, बल्कि हमारी बेटियाँ खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगी- डॉ किरणमयी नायक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ महिला आयोग

प्री वेडिंग शूट के खिलाफ साहू समाज का कड़ा रुख

महिला आयोग और साहू समाज का यह साझा रुख समाज में एक नई बहस छेड़ चुका है. जहां एक तरफ इसे आधुनिकता के नाम पर व्यक्तिगत आजादी माना जाता था, वहीं अब इसे रिश्तों की मजबूती और सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है. आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रदेश के अन्य समाज इस पर क्या रुख अपनाते हैं.

प्री वेडिंग शूट को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ

छत्तीसगढ़ में शादी को परंपरा, संस्कार और सादगी से जोड़कर देखने वाले साहू समाज ने एक बड़ा और अहम सामाजिक फैसला लिया है. बीते कुछ वर्षों में शादी से पहले प्री-वेडिंग शूट के नाम पर हो रहे दिखावे, फिजूलखर्ची और फिल्मी संस्कृति की नकल पर अब समाज ने सख्ती से रोक लगाने का फैसला लिया है.

यह चलन साहू समाज की सहज, सरल और संस्कारी परंपरा से मेल नहीं खाता. अब समाज की नियमावली के तहत इस फैसले का सख्ती से पालन कराया जाएगा और जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी- प्रदीप साहू, सह सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की बैठक में इस प्रथा को समाज की परंपराओं के खिलाफ बताते हुए इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया. उसके बाद अब राज्य महिला आयोग से इस फैसले पर समर्थन मिला है.

