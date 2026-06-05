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सज्जनगढ़ में प्लास्टिक बोतलों पर रोक, अब कांच की बोतल से मिलेगा पानी, लौटाने पर मिलेंगे 40 रुपये

सज्जनगढ़ में प्लास्टिक बोतलों पर रोक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटक प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यदि कोई पर्यटक प्लास्टिक बोतल के साथ प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वन विभाग (वन्यजीव) ने नीर अमृत संस्था के सहयोग से इस अभिनव पहल की शुरुआत की है. इसके तहत पर्यटकों को प्रवेश स्थल पर ही 500 एमएल पानी से भरी कांच की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे. भ्रमण पूरा होने के बाद बोतल वापस जमा कराने पर 40 रुपये लौटा दिए जाएंगे, यानी पर्यटक से केवल 10 रुपये सेवा शुल्क के रूप में लिए जाएंगे. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सज्जनगढ़ क्षेत्र में हर दिन बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. उनके द्वारा उपयोग के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलें वन्यजीवों, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लगातार खतरा बन रही थीं. इसी समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.