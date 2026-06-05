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सज्जनगढ़ में प्लास्टिक बोतलों पर रोक, अब कांच की बोतल से मिलेगा पानी, लौटाने पर मिलेंगे 40 रुपये

विश्व पर्यावरण दिवस पर उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.

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सज्जनगढ़ में प्लास्टिक बोतलों पर रोक (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 2:15 PM IST

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उदयपुर: सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटक प्लास्टिक की पानी की बोतल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे. यदि कोई पर्यटक प्लास्टिक बोतल के साथ प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

वन विभाग (वन्यजीव) ने नीर अमृत संस्था के सहयोग से इस अभिनव पहल की शुरुआत की है. इसके तहत पर्यटकों को प्रवेश स्थल पर ही 500 एमएल पानी से भरी कांच की बोतल उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे. भ्रमण पूरा होने के बाद बोतल वापस जमा कराने पर 40 रुपये लौटा दिए जाएंगे, यानी पर्यटक से केवल 10 रुपये सेवा शुल्क के रूप में लिए जाएंगे.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सज्जनगढ़ क्षेत्र में हर दिन बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. उनके द्वारा उपयोग के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलें वन्यजीवों, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लगातार खतरा बन रही थीं. इसी समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

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मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सेदू राम यादव ने बताया कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है. यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जिम्मेदार पर्यटन को भी बढ़ावा देगी. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सेदू राम यादव, उप वन संरक्षक (वन्यजीव) यादवेन्द्र सिंह चुंडावत, सहायक वन संरक्षक सुरभि शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी विनोद कुमार तंवर, सियाराम मीणा, प्रभुलाल मीणा, राहुल भटनागर तथा सेवानिवृत्त डीएफओ सुहैल मजबूर की उपस्थिति में किया गया.

वन विभाग का मानना है कि यह पहल न केवल उदयपुर के पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि देश के अन्य पर्यटन क्षेत्रों के लिए भी एक प्रभावी मॉडल साबित हो सकती है. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया यह कदम आने वाले समय में सज्जनगढ़ की हरियाली और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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