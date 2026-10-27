डालटनगंज-महुआडांड़ रोड पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक! इन-इन समयों के लिए रहेगा प्रतिबंध

डालटनगंज-महुआडांड़ रोड पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक! इन-इन समयों के लिए रहेगा प्रतिबंध
पलामू में डालटनगंज-महुआडांड़ रोड पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 5:21 PM IST
पलामूः जिला में डालटनगंज महुआडांड़ रोड पर रात आठ बजे से सुबह छह बजे बजे तक किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन का परिचालन नहीं होगा. पलामू टाइगर रिजर्व इस नियम को सख्ती से पालन करने की तैयारी कर रही है. अगले एक सप्ताह के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा.
दरअसल 2017 में ही वन्य जीव के सुरक्षा को लेकर लातेहार जिला प्रशासन में वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया था. पलामू टाइगर रिजर्व इसी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने वाला है. डालटनगंज महुआडांड़ रोड स्टेट हाईवे 09 के नाम से जाना जाता है. यह हाईवे लातेहार के एक बड़े इलाके को जोड़ती है और पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरती है.
पलामू टाइगर रिजर्व केचकि नाका से लेकर बारेसाढ़ के इलाके तक के रोड पर सख्ती बरतेगी. किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन का परिचालन नहीं होगा. इस दौरान निजी और छोटे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा. नियम का पालन करने के दौरान ग्रामीणों के सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा और यह देखा जाएगा की इससे कौन सी आबादी प्रभावित होने वाली है.
पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के अनुसार फिलहाल रात में किसी भी प्रकार के यात्री बसों का संचालन नहीं हो रहा है. किसी बस को रात में परिचालन को लेकर परमिट जारी किया गया है तो पूरे मामले में भी समीक्षा किया जाएगा. हल्की दिनों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में देखा गया है कि रात में बॉक्साइट लोड बड़े वाहनों का परिचालन हुआ है. यह सभी वहां खनिज की ढुलाई के लिए शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए पलामू टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित एरिया में घुसे थे. डालटनगंज महुआडांड़ रोड करीब 108 किलोमीटर की लंबाई है जिसका अधिकांश हिस्सा पलामू टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है.
पीटीआर उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि 2017 में लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था नेशनल हाईवे 09 पर केचकि नाका से लेकर बारेसाढ़ महुआडांड़ तक रात 8:00 से सुबह के 6:00 बजे तक कमर्शियल वाहनों का परिचालन नहीं होगा. स्थानीय ग्रामीणों को लेकर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध हीं है. वैसे बड़े वाहन जो व्यावसायिक कार्य करते हैं उनको लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है.
इसे भी पढे़ं- पलामू टाइगर रिजर्व से रेल लाइन होगा डाइवर्ट, 2021 का विवाद खत्म, बेतला के नाम पर बनेगा स्टेशन
इसे भी पढे़ं- पीटीआर में ग्रामीणों ने 31 हथियार किए सरेंडर, 25 गांव के लोगों ने वन्यजीवों को बचाने की ली शपथ
इसे भी पढे़ं- Special: झारखंड में महुआ की बदली पहचान! महुआ से तैयार हो रही चाय, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने की योजना