ETV Bharat / state

डालटनगंज-महुआडांड़ रोड पर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक! इन-इन समयों के लिए रहेगा प्रतिबंध

पलामू का डालटनगंज-महुआडांड़ रोड ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में डालटनगंज महुआडांड़ रोड पर रात आठ बजे से सुबह छह बजे बजे तक किसी भी प्रकार के कमर्शियल वाहन का परिचालन नहीं होगा. पलामू टाइगर रिजर्व इस नियम को सख्ती से पालन करने की तैयारी कर रही है. अगले एक सप्ताह के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा.

दरअसल 2017 में ही वन्य जीव के सुरक्षा को लेकर लातेहार जिला प्रशासन में वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया था. पलामू टाइगर रिजर्व इसी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने वाला है. डालटनगंज महुआडांड़ रोड स्टेट हाईवे 09 के नाम से जाना जाता है. यह हाईवे लातेहार के एक बड़े इलाके को जोड़ती है और पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होकर गुजरती है.