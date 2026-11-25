बिहार के सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की नई पाबंदी, पढ़ाई के दौरान बैठक, ट्रेनिंग और VC पर रोक
Bihar Government School: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बैठकें और अन्य विभागीय कार्यक्रम पर शिक्षण अवधि के दौरान रोक लगा दी गई है.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 25, 2026 at 9:14 AM IST
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षण अवधि के दौरान पढ़ाई छोड़कर शिक्षकों को बैठक, प्रशिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कार्यशालाओं में शामिल नहीं होना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए निर्धारित समय का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पर रोक लगा दी है.
विभागीय कार्यक्रम पर रोक
अब ऐसी सभी बैठकें, प्रशिक्षण और अन्य विभागीय कार्यक्रम विद्यालय अवधि शुरू होने से पहले या स्कूल बंद होने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे. इतना ही नहीं, शिक्षण अवधि के दौरान विभागीय अधिकारी भी शिक्षकों से रिपोर्ट और आंकड़ों की मांग नहीं कर सकेंगे.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों और सरकारी विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. विभाग का उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक अनुशासन कायम करने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना है.
पहली घंटी से ही शुरू होगी पढ़ाई
नए निर्देश के अनुसार, सभी सरकारी विद्यालय निर्धारित समय पर खुलेंगे और प्रार्थना सभा भी तय समय पर आयोजित होगी. इसके बाद पहली घंटी बजते ही पढ़ाई शुरू करनी होगी. किसी भी स्थिति में कक्षा खाली नहीं रहनी चाहिए. शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में केवल अनिवार्य परिस्थितियों में ही लगाया जाएगा. ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि किसी भी सूरत में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो.
शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर दूसरे को मिलेगी जिम्मेदारी
विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों को दी गई है. उन्हें प्रतिदिन शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा करनी होगी. यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उसी दिन दूसरे शिक्षक को संबंधित कक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में स्थानापन्न व्यवस्था रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा. बिना सूचना या अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सभी विद्यालयों में कक्षावार और विषयवार समय सारणी प्रदर्शित करनी होगी.
शिक्षकों को रोज बनानी होगी पाठ योजना
शिक्षा विभाग ने पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी कई निर्देश दिए हैं. इसके तहत सभी शिक्षकों को प्रतिदिन पाठ योजना तैयार करनी होगी और शिक्षण डायरी का संधारण करना होगा. प्रधानाध्यापक नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे. पढ़ाई में कमजोर बच्चों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा. इसके अलावा नियमित गृहकार्य, साप्ताहिक और मासिक परीक्षाएं आयोजित होंगी. उत्तर पुस्तिकाओं की समय पर जांच और परीक्षा परिणामों का विश्लेषण भी करना होगा.
बच्चों के अनुकूल माहौल बनाने पर जोर
विद्यालयों में समय पालन, साफ-सफाई, निर्धारित स्कूल ड्रेस और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षकों को बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार करना होगा. शारीरिक और मानसिक दंड पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, प्रधानाध्यापकों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्धारित समय पर भोजन वितरण की निगरानी करनी होगी. अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद के लिए हर महीने अभिभावक-शिक्षक बैठक भी आयोजित की जाएगी. हालांकि, इस बैठक की वजह से भी नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
कला और आत्मरक्षा प्रशिक्षण को मिलेगा बढ़ावा
शिक्षा विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद और सह-शैक्षणिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. विद्यालयों में फुटबॉल का नियमित अभ्यास कराया जाएगा, लेकिन यह गतिविधि स्कूल समय समाप्त होने के बाद होगी. इसमें छात्र और छात्राएं दोनों हिस्सा लेंगे. विद्यालय, प्रखंड और जिला स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.
इसके अलावा गीत-संगीत, नाटक, शिल्प, भाषण और वाद-विवाद जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. बच्चों को प्रेरणादायक और शैक्षिक वीडियो दिखाए जाएंगे. पीटी शिक्षक विशेष रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे. विभिन्न गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा.
हर सप्ताह स्कूलों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी
नए दिशा-निर्देशों में विद्यालयों की निगरानी और जवाबदेही भी तय की गई है. प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों को हर सप्ताह निर्धारित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा. इस दौरान कक्षाओं में पढ़ाई की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जांच की जाएगी. इसके साथ ही प्रत्येक जिले में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित होगी.
प्रधानाध्यापकों को अपने विद्यालय में शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है. बेहतर काम करने वाले शिक्षकों और विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों (आरडीडीई) और जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को एक सप्ताह के भीतर निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि विभाग को भेजनी होगी. इसके बाद उन्हें प्रत्येक महीने प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना होगा.
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