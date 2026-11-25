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बिहार के सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की नई पाबंदी, पढ़ाई के दौरान बैठक, ट्रेनिंग और VC पर रोक

बिहार शिक्षा विभाग ( Etv Bharat )

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षण अवधि के दौरान पढ़ाई छोड़कर शिक्षकों को बैठक, प्रशिक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कार्यशालाओं में शामिल नहीं होना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए निर्धारित समय का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पर रोक लगा दी है.

विभागीय कार्यक्रम पर रोक