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5 से 17 नवंबर को UP में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक; प्रदेश के DGP ने जारी किए आदेश

5 से 17 नवंबर को UP में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है. पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने 5 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक सभी तरह के पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान विशेष परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिल सकेगी.

जारी आदेश के मुताबिक, विशेष परिस्थितियों के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरत के मुताबिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है. डीजीपी की ओर से 4 नवंबर को जारी आदेश में प्रदेश के सभी डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, जिला पुलिस प्रमुखों, रेलवे के एसएसपी और पुलिस की अन्य इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं.