5 से 17 नवंबर को UP में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक; प्रदेश के DGP ने जारी किए आदेश
हाल ही में मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:01 AM IST
लखनऊ: दीपावाली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है. पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने 5 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक सभी तरह के पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान विशेष परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों को छुट्टी मिल सकेगी.
जारी आदेश के मुताबिक, विशेष परिस्थितियों के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरत के मुताबिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है. डीजीपी की ओर से 4 नवंबर को जारी आदेश में प्रदेश के सभी डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, जिला पुलिस प्रमुखों, रेलवे के एसएसपी और पुलिस की अन्य इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं.
आदेश की जानकारी सभी जोन और रेंज के पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है. इसमें साफ कहा गया है कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की उपलब्धता जरूरी है. इसलिए 5 से 17 नवंबर तक सभी तरह के पुलिस अवकाश रोक दिए जाएं.
विशेष मामलों में अधिकारी जरूरत के अनुसार छुट्टी मंजूर कर सकेंगे. दरअसल, दिवाली और छठ पूजा के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती रहती है.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ती है. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी भी जरूरी होती है. हाल ही में मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं.
ऐसे में त्योहारों के दौरान पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है. पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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