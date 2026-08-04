ETV Bharat / state

21 अगस्त से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, अफसरों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश, छुट्टियों पर लगी रोक

हिमाचल विधानसभा ( ETV Bharat File )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. विधानसभा में सरकार से जुड़े सवालों और विभिन्न मामलों का समय पर जवाब देने के लिए विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों और जिला उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 अगस्त से विधानसभा सत्र समाप्त होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश या टूर की अनुमति नहीं होगी. यदि पहले से कोई छुट्टी या दौरा स्वीकृत है तो उसे भी निरस्त माना जाएगा. केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही निदेशक उच्च शिक्षा की मंजूरी से लिंक अधिकारी को अवकाश मिल सकेगा. उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल विधानसभा का 12वां मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होगा. इस दौरान विधानसभा प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट नोटिस प्रश्न और अन्य विधानसभा कार्यों के कारण विभागीय स्तर पर सूचनाएं अत्यंत कम समय में उपलब्ध करानी होंगी. इसलिए सभी अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने और हर सूचना को टॉप प्रायोरिटी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. हिमाचल मानसून सत्र को लेकर अधिकारियों की छुट्टियों पर लगी रोक (Order Copy) हिमाचल मानसून सत्र को लेकर अधिकारियों की छुट्टियों पर लगी रोक (Order Copy)