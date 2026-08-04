21 अगस्त से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, अफसरों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश, छुट्टियों पर लगी रोक
विधानसभा सत्र के दौरान लागू होंगी सख्त पाबंदियां. कॉलेजों और शिक्षा अधिकारियों की छुट्टियां रद्द. सुबह 8 से रात 8 बजे तक ड्यूटी के निर्देश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. विधानसभा में सरकार से जुड़े सवालों और विभिन्न मामलों का समय पर जवाब देने के लिए विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों और जिला उपनिदेशकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 20 अगस्त से विधानसभा सत्र समाप्त होने तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश या टूर की अनुमति नहीं होगी. यदि पहले से कोई छुट्टी या दौरा स्वीकृत है तो उसे भी निरस्त माना जाएगा. केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही निदेशक उच्च शिक्षा की मंजूरी से लिंक अधिकारी को अवकाश मिल सकेगा.
उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल विधानसभा का 12वां मानसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होगा. इस दौरान विधानसभा प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट नोटिस प्रश्न और अन्य विधानसभा कार्यों के कारण विभागीय स्तर पर सूचनाएं अत्यंत कम समय में उपलब्ध करानी होंगी. इसलिए सभी अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने और हर सूचना को टॉप प्रायोरिटी पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है ऑफिस
आदेशों में कहा गया है कि हर कार्यालय में कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारी हर समय उपलब्ध रहें, ताकि विधानसभा से मांगी गई जानकारी तुरंत भेजी जा सके. साथ ही कार्यालयों के लैंडलाइन और अधिकारियों के मोबाइल फोन कार्यदिवसों के साथ-साथ छुट्टियों में भी बंद नहीं होने चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय समय के बाद और अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा.
विभाग ने शाखा अधिकारियों, अधीक्षकों और जिला उपनिदेशकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित शाखा के वरिष्ठ डीलिंग असिस्टेंट को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विधानसभा कार्य के लिए उपलब्ध रखा जाए. रविवार और अन्य छुट्टियों में भी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ड्यूटी करनी होगी. हालांकि अतिरिक्त कार्य के बदले प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही दिया जाएगा और इसकी पुष्टि विधानसभा समन्वयक और बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी.
उच्च शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि विधानसभा कार्य से जुड़ी अधूरी या गलत जानकारी उपलब्ध कराने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए विभाग ने पूरे तंत्र को सतर्क रहने और हर स्तर पर त्वरित जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
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