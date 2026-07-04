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काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह; जींस-गहरे रंग के कपड़ों पर प्रतिबंध, कैंपस से बाहर आयोजन

बैठक में दीक्षांत के प्रतिभागियों सहित सभी के लिए भारतीय पारम्परिक पीले रंग के परिधान ही पहनने का निर्णय लिया गया.

काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह.
काशी विद्यापीठ दीक्षांत समारोह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:30 AM IST

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वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में 48वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को बैठक हुई. बैठक में दीक्षां के पूर्व दीक्षोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रम पर प्लानिंग हुई. साथ ही दीक्षांत के लिए रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर, सिगरा आयोजन स्थल के रूप में फाइनल हुआ है.

समारोह में स्टूडेंट्स को जींस पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि काले और गहरे रंग के कपड़े भी पहनकर आने पर बैन होगा. वहीं, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में समग्र रूप से नॉन बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया.

बैठक में दीक्षांत के प्रतिभागियों सहित सभी के लिए भारतीय पारम्परिक पीले रंग के परिधान ही पहनने का निर्णय लिया गया, जिसमें पुरुष पीला, बसंती रंग का कुर्ता-सफेद धोती, पैजामा या पीला, बसंती शर्ट-सफेद पैंट पहनेंगे जबकि महिलाएं पीत वर्णीय साड़ी या सलवार-सूट पहनेंगी.

वहीं, जींस, टी-शर्ट, काले और गहरे रंग के वस्त्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे. बैठक में दीक्षांत स्मारिका एवं निमंत्रण पत्र का प्रारूप स्वीकृत किया गया. साथ ही दीक्षांत में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं के परिणाम एवं योग्यता क्रम की चीजें भी फाइनल हुईं. 28 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह इस वर्ष का मुख्य विषय 'विगत एक दशक में भारत की उपलब्धियां: विकसित भारत 2047 की आधारशिला' है.

समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल करेंगी. वहीं, मुख्य अतिथि कैप्टन बीके त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होंगे.

कैप्टन त्यागी भारतीय नौवहन क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ एवं अनुभवी प्रशासक हैं. वह 32 वर्षों से अधिक के अपने गौरवशाली सेवाकाल में समुद्री परिवहन, पोत संचालन, प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स एवं वैश्विक नौवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं.

कैप्टन त्यागी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपने करियर की शुरुआत की और विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए वर्तमान में देश के प्रमुख समुद्री संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं. वह नौवहन, पोर्ट विकास, चार्टरिंग, समुद्री कानून, शिपिंग प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखते हैं.

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