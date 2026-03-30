दिल्ली: निजी स्कूलों पर फीस बढ़ाने पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की सख्त एडवाइजरी
शिक्षा विभाग ने कहा कि 2025-26 सत्र में यदि किसी स्कूल ने अत्यधिक फीस वसूली है, तो वह जांच के दायरे में आएगी.
Published : March 30, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर चल रही बहस के बीच शिक्षा निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है. शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) के गठन और फीस निर्धारण से जुड़े सभी प्रक्रियाओं को स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इन आदेशों का तुरंत और पूरी तरह पालन करें.
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2026 को W.P.(C) 122/2026 और संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए SLFRC के गठन को फिलहाल टालने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले लंबित हैं, तब तक संबंधित नोटिफिकेशन की कुछ धाराओं (Clause 3(1) और 3(2)) का अमल भी रोक दिया जाए.
फीस बढ़ोतरी पर पूरी तरह रोक: शिक्षा विभाग ने कहा कि किसी भी स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पिछली साल से अधिक फीस वसूलने की अनुमति नहीं है. ट्यूशन फीस हो या अन्य कोई चार्ज, किसी भी तरह की वृद्धि, संशोधन या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता. स्कूल केवल वही फीस ले सकते हैं, जो पिछले सत्र में ली गई थी.
SLFRC गठन और प्रक्रिया पर रोक: एडवाइजरी के मुताबिक कोई भी स्कूल SLFRC का गठन नहीं करेगा, फीस तय करने या बढ़ाने के लिए SLFRC के जरिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी और जब तक हाईकोर्ट से अगला आदेश नहीं आता यह रोक जारी रहेगी.
अवैध मानी जाएगी फीस बढ़ाने की कोशिश: शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई स्कूल या संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ फीस बढ़ाने की सिफारिश, मंजूरी या प्रक्रिया में शामिल पाया जाता है तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा. शिक्षा विभाग ने कहा कि यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में डीई नॉमिनीस ने फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिसे अब कोर्ट के आदेश के खिलाफ माना गया है.
एडवाइजरी में डीई नॉमिनीस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी फीस बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर या समर्थन न करें और किसी भी तरह की प्रक्रिया में भागीदारी से बचें, जो कोर्ट के आदेशों के विपरीत हो. शिक्षा विभाग ने कहा कि 2025-26 सत्र में यदि किसी स्कूल ने अत्यधिक फीस वसूली है, तो वह जांच के दायरे में आएगी. जरूरत पड़ने पर फीस का समायोजन या रिफंड भी किया जा सकता है.
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