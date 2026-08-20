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आजमगढ़ परिषदीय स्कूलों में यू-ट्यूबर्स की एंट्री पर रोक, बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 3:49 PM IST

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आजमगढ़ : जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति, यू-ट्यूबर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने से पठन-पाठन प्रभावित होने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है. आदेश के बाद अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में फोटो या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश में सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर निर्देश दिए गए हैं. आदेश में खास तौर पर यू-ट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है.

वहीं, आदेश के मुताबिक, अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो इससे विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित होने के साथ शिक्षक पद की गरिमा और विभाग की छवि भी प्रभावित हो सकती है. हालांकि, आदेश में अभिभावकों और गांव के लोगों को लेकर अलग स्थिति स्पष्ट की गई है.

बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि अगर किसी बच्चे का अभिभावक है तो वह विद्यालय जा सकता है, लेकिन किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षा और पठन-पाठन प्रभावित हो सकता है. बीएसए ने बताया कि पढ़ाई के दौरान कुछ यू-ट्यूबर अनाधिकृत रूप से अंदर घुस जाते हैं और बच्चों के पठन-पाठन में बाधा डालने का प्रयास करते हैं. इसके साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है. ऐसी स्थिति में पत्र जारी किया गया था कि बिना परमिशन किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोका जाए.



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