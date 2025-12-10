ETV Bharat / state

कोरबा में जर्जर पुल पर लगा प्रतिबंध , ट्रक एसोसिएशन ने मांगा वैकल्पिक मार्ग

कोरबा में जर्जर पुल पर प्रतिबंध लगने के बाद जिला ट्रक एसोसिएशन ने प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की मांग की है.

Ban on dilapidated bridge
कोरबा में जर्जर पुल पर लगा प्रतिबंध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
कोरबा : कोल उत्पादन के लिए कोरबा को वैश्विक पहचान मिली है . कोरबा के कोयला खदानों से निकला कोयला न सिर्फ राज्य बल्कि के राज्य के बाहर भी परिवहन किया जाता है. रेल और सड़क दोनों ही मार्ग कोयला परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं. कोरबा जिले को बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ जैसे जिलों से जोड़ने वाले कुदुरमाल पुल पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुल का एक हिस्सा धंस गया है.जो कभी भी गिर सकता है. प्रशासन की ओर से पुल पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं सुझाया गया है. इससे कोयला परिवहन में लगे ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी है.

जिला प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की मांग


कोल ट्रांसपोटर्स का कहना है कि पुल पर प्रतिबंध लगाए जाने के पूर्व वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब भारी वाहनों को अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है. शहर के बीच से भी वाहनों को ले जाने की मजबूरी है. ऐसे में यदि कोई अप्रिय घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को भी लेनी होगी, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग अब तक नहीं सुझाया गया है.

ट्रक एसोसिएशन ने मांगा वैकल्पिक मार्ग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला ट्रक एसोसिएशन ने किया निवेदन

इस मसले को लेकर जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध सिंह ने कहा कि उरगा से कनकी के बीच हसदेव नदी पर स्थित पुल टूट गया है. प्रशासन ने इस पुल को गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यहां से आने-जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन जो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया गया है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है.

रिसदी चौक के पास ढेंगुर नाला पर स्थित पुल की हालत जर्जर है. यह पुल कभी भी धंस सकता है. जिला प्रशासन सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराए या जर्जर सड़क के कारण होने वाले हादसों की जिम्मेदारी ले. हमने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया है. प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिया है - सुबोध सिंह, अध्यक्ष, जिला ट्रक एसोसिएशन

मुख्य पुल की स्थिति खराब समय पर नहीं हुई मरम्मत


जिले के ऐसे मुख्य मार्ग जहां से बड़े पैमाने पर भारी वाहनों का आवागमन होता है, उनकी स्थिति बेहद खराब है. कुदुरमाल पुल पर पूरी की तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि बालको क्षेत्र के पुल की हालत खराब है. कई पुल ऐसे हैं जो काफी जर्जर अवस्था में हैं, उनकी स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी हादसे को दावत दे सकते हैं.पुलों की मरम्मत नहीं होने से इस तरह की स्थिति बनी है.

