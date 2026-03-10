ETV Bharat / state

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का असर, मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर पर लगी रोक, शादी और फूड बिजनेस मुसीबत में

गैस एजेंसी संचालकों को पहुंचा मैसेज, गैस की कमी नहीं पर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला.

Ban on commercial cylinders SUPPLY MADHYA PRADESH
(फाइल फोटो) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:26 AM IST

भोपाल : ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध का असर अब गैस सप्लाई पर दिखाई देने लागा है. ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है. इसका सीधी असर होटल, रेस्टोरेंट आदि पर दिखाई देगा. ऑयल कंपनियों के इस फैसले से मैरिज गार्डन भी प्रभावित होंगे. इसका असर शादी, पार्टी व अन्य समारोहों पर भी दिखाई देगा. इसके पहले ऑयल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी का समय भी बढ़ाकर 25 दिन कर दिया था, जिससे गैस सिलेंडर की सप्लाई का सामान्य रखा जा सका और लोग अनावश्यक रूप से गैस की रिफिल कराकर न रखें.

गैस एजेंसी संचालकों को पहुंचा मैसेज

गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक ऑयल कंपनियों की तरफ से निर्देश मिले हैं कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया जाए. आईओसीएल के एरिया मैनेजर संदीप चावला ने बताया, '' फिलहाल अभी गैस की कमी नहीं है, लेकिन ईरान युद्ध की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यदि युद्ध की स्थिति बनी रही तो भविष्य में एलपीजी को लेकर परेशानी आ सकती है. यही वजह है कि घरेलू उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को देते हुए फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोकने का निर्णय लिया गया है.''

IRAN ISRAEL WAR EFFECT ON LPG MP
COMMERCIAL CYLINER BAN MP (IANS)

पहले कीमतें बढ़ाई, फिर सप्लाई रोकी

कमर्शियल सिलेंडर पर रोक से होटल, रेस्टोंरेंट पर असर दिखाई देगा. राजधानी भोपाल में ही करीबन ढाई हजार रेस्टोरेंट, छोटे-बड़े होटल और करीबन 1 हजार रेहड़ी की दुकानें हैं, जहां कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है. राजधानी भोपाल में ही हर रोज करीबन 10 हजार से ज्यादा कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होती है. इसकी सप्लाई रोके जाने से होटल-रेस्टोरेंट आदि के संचालन पर सीधा असर दिखाई देगा.

हाल ही में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढोत्तरी की गई है. इसकी कीमतों को बढ़ाकर 1773 से 1888 रुपए किया गया है. रेस्टोरेंट संचालक सवाल उठा रहे हैं कि जब कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो फिर इसकी सप्लाई क्यों रोकी गई है?

शादी समारोहों पर पड़ेगा ज्यादा असर

होली का त्योहार खत्म होने के बाद विवाह समारोह शुरू हो चुके हैं. खरमास शुरू होने से पहले शादी के कुछ मुहूर्त बाकी है. वहीं, राजधानी भोपाल में करीबन 150 मैरिज गार्डन हैं, जहां शादी समारोह की बुकिंग हो चुकी है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में शहर में करीबन 1 हजार विवाह समारोह होने हैं. कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोके जाने से शादी समारोहों पर संकट आ सकता है. देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है.

