ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का असर, मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर पर लगी रोक, शादी और फूड बिजनेस मुसीबत में

(फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

भोपाल : ईरान और अमेरिका-इजराइल युद्ध का असर अब गैस सप्लाई पर दिखाई देने लागा है. ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है. इसका सीधी असर होटल, रेस्टोरेंट आदि पर दिखाई देगा. ऑयल कंपनियों के इस फैसले से मैरिज गार्डन भी प्रभावित होंगे. इसका असर शादी, पार्टी व अन्य समारोहों पर भी दिखाई देगा. इसके पहले ऑयल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी का समय भी बढ़ाकर 25 दिन कर दिया था, जिससे गैस सिलेंडर की सप्लाई का सामान्य रखा जा सका और लोग अनावश्यक रूप से गैस की रिफिल कराकर न रखें. गैस एजेंसी संचालकों को पहुंचा मैसेज गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक ऑयल कंपनियों की तरफ से निर्देश मिले हैं कि फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया जाए. आईओसीएल के एरिया मैनेजर संदीप चावला ने बताया, '' फिलहाल अभी गैस की कमी नहीं है, लेकिन ईरान युद्ध की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यदि युद्ध की स्थिति बनी रही तो भविष्य में एलपीजी को लेकर परेशानी आ सकती है. यही वजह है कि घरेलू उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को देते हुए फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को रोकने का निर्णय लिया गया है.'' COMMERCIAL CYLINER BAN MP (IANS) पहले कीमतें बढ़ाई, फिर सप्लाई रोकी