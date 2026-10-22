किसान-बागवान सावधान! खेत-बागानों में टहनियां-पत्तियां जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, आग लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने किसानों-बागवानों से अपील की है कि वे खुले में अवशेष न जलाएं और जंगलों, पर्यावरण तथा जन-संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
रामपुर: खेतों और बगीचों में सफाई के बाद टहनियां, सूखी पत्तियां, झाड़ियां और घास जलाना अब किसान-बागवानों को भारी पड़ सकता है. प्रशासन ने इस पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, सर्दियों के दौरान खेतों और बगीचों की सफाई करते समय कई जगह टहनियों, सूखी पत्तियों, घास और झाड़ियों को आग लगा दी जाती है. शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण यह आग जंगलों और रिहायशी इलाकों तक फैल सकती है. इससे लोगों की जान-माल, बागानों और वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. खुले में कृषि अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है.
अवशेष जलाने के बजाय कम्पोस्ट बनाने की सलाह
किसानों और बागवानों को खेतों और बगीचों से निकलने वाले जैविक अवशेषों का सही तरीके से निस्तारण करने की सलाह दी गई है. सेब की टहनियों, पत्तियों और अन्य जैविक कचरे से कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है. इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित तरीके अपनाने को कहा गया है, ताकि अवशेषों को जलाने की जरूरत न पड़े और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके.
पंचायत प्रतिनिधियों को निगरानी की जिम्मेदारी
खुले में अवशेष जलाने पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए ग्राम पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों, वार्ड सदस्यों और पंचायत सचिवों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेशों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन को देनी होगी. पंचायत स्तर पर निगरानी रखने के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है.
वन क्षेत्रों के आसपास विशेष निगरानी
वन मंडल अधिकारी को जंगलों से सटे खेतों और बगीचों में आग लगाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही पुलिस विभाग, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. बागवानी और कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ किसानों-बागवानों को अवशेषों के पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन के बारे में जागरूक करेंगे.
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
खुले में कृषि और बागवानी अवशेष जलाने पर रोक के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152 तथा अन्य लागू कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसलिए किसानों और बागवानों को खेतों व बगीचों की सफाई के दौरान टहनियों, पत्तियों और झाड़ियों को जलाने से बचने की जरूरत है.
शिमला जिले के उपमंडल रामपुर में कृषि एवं बागवानी अवशेषों को खुले में जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. उपमंडल दंडाधिकारी रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. उन्होंने किसानों और बागवानों से अपील की है कि वे खुले में अवशेष न जलाएं और जंगलों, पर्यावरण तथा जन-संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करें.
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