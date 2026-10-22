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किसान-बागवान सावधान! खेत-बागानों में टहनियां-पत्तियां जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, आग लगाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

खेत-बागानों में आग लगाना पड़ेगा महंगा ( ETV BHARAT )

रामपुर: खेतों और बगीचों में सफाई के बाद टहनियां, सूखी पत्तियां, झाड़ियां और घास जलाना अब किसान-बागवानों को भारी पड़ सकता है. प्रशासन ने इस पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, सर्दियों के दौरान खेतों और बगीचों की सफाई करते समय कई जगह टहनियों, सूखी पत्तियों, घास और झाड़ियों को आग लगा दी जाती है. शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण यह आग जंगलों और रिहायशी इलाकों तक फैल सकती है. इससे लोगों की जान-माल, बागानों और वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. खुले में कृषि अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है.