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बिहार के मदरसा और संस्कृत बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक, शिक्षा मंत्री ने की बड़ी समीक्षा बैठक

बिहार में सत्ता हस्तांतरण और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है. इसी बीच शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई.

Mithilesh Tiwari
मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विभाग के विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया. बैठक के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा, तकनीक आधारित शिक्षण और जनभागीदारी को केंद्र में रखकर कई निर्देश जारी किए गए.

मदरसा और संस्कृत बोर्ड में नियुक्तियों पर रोक : बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय संस्कृत शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड में होने वाली नियुक्तियों को लेकर लिया गया. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों से जुड़े मामलों की जांच पूरी होने तक इन दोनों बोर्डों में नई बहालियों पर रोक जारी रहेगी. विभाग का मानना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.

Bihar Madrasa appointment Ban
शिक्षा विभाग (ETV Bharat)

'निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी हो' : समीक्षा बैठक में बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीएसईआईडीसी) के तहत संचालित निर्माण परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालय भवनों और अन्य शैक्षणिक संरचनाओं के निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए.

मिड-डे-मील को लेकर चर्चा : शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की बात कहते हुए निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उनका कहना था कि बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए मजबूत और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना जरूरी है. मध्याह्न भोजन योजना को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई.

'गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए' : मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों की लगातार निगरानी की जाए. उन्होंने नियमित निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही राज्य में संचालित केंद्रीकृत रसोईघरों का भी समयबद्ध निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके.

बैठक में 'हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान' अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया. शिक्षा मंत्री ने पूर्ववर्ती छात्रों से अपने विद्यालयों के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि पूर्व छात्र अपने अनुभव, संसाधन और मार्गदर्शन के माध्यम से विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और प्रेरणा मिलेगी. इसके अलावा बिहार बोर्ड ऑनलाइन स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी बी-बोस को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया.

''विद्यालयी शिक्षा से वंचित, पढ़ाई छोड़ चुके या वैकल्पिक शिक्षा की तलाश कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है. इसकी जानकारी राज्य के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है. सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए. शिक्षा विभाग का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करना है, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

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