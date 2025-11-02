ETV Bharat / state

दिल्ली में पुराने मालवाहक वाहनों की नो एंट्री, BS-IV से नीचे के वाहनों पर सख्त रोक

राजधानी दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-IV व BS-VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे.

बॉर्डर पर पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग की सघन जांच शुरू
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 2, 2025 at 3:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. 1 नवंबर से राजधानी की सीमाओं में अब केवल BS-IV और BS-VI मानक वाले कमर्शियल मालवाहक वाहनों को प्रवेश मिलेगा. जबकि BS-III या उससे पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. यह आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से जारी किया गया है. इस आदेश का पालन कराने के लिए बॉर्डर पर सघन जांच की जा रही है.

2 नवंबर को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ईटीवी भारत ने स्थिति का जायजा लिया गया तो वहां दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें तैनात मिलीं, जो दिल्ली में प्रवेश करने वाले पुराने मालवाहक वाहनों की जांच कर रही थीं. टीमों ने बताया कि BS-IV से नीचे के वाहन बहुत कम आ रहे हैं. अधिकांश ड्राइवर अब या तो CNG वाहनों का उपयोग कर रहे हैं या पुराने इंजनों में CNG किट लगवा चुके हैं. ऐसे वाहनों को जिनमें प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में है, प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.

ये गाड़ियां अब दिल्ली में नहीं आ सकेंगी: CAQM ने स्पष्ट किया है कि BS-III या उससे पुराने सभी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, टेम्पो, लोडर आदि को अब दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. यदि कोई ट्रक हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का है और BS-III या उससे पुराना है, तो 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

बॉर्डर पर पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग की सघन जांच शुरू
इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति: BS-VI मानक वाले डीजल व पेट्रोल वाहन, BS-IV मानक वाले वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट है. इसके साथ ही CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) को दिल्ली में प्रवेश कीअनुमति है. BS-IV मानक वाले वाहन को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट इसलिए दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां और ट्रक मालिक अपने वाहनों को नए मानक में अपग्रेड कर सकें.

बॉर्डर पर पुलिस व ट्रांसपोर्ट विभाग की जांच
इसलिए लिया गया ये फैसला: दिल्ली में रोजाना हजारों ट्रक व कमर्शियल वाहन प्रवेश करते हैं, जिनमें से करीब 40 प्रतिशत आवश्यक वस्तुएं– सब्ज़ी, फल, दूध, अनाज व अन्य सामान लेकर आते हैं. बड़ी संख्या में पुराने इंजन वाले ट्रक होने के कारण इनसे भारी मात्रा में धुआं व प्रदूषण फैलता है. CAQM के अनुसार सीमाओं पर जांच के दौरान इन वाहनों से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं. ऐसे में इनकी एंट्री पर पूर्ण रोक लगाई गई है.

राज्यों को भी आदेश का पालन कराने का निर्देश: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू करें. इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से लेटर भी जारी किया जा चुका है. सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और हर तीन महीने में कार्रवाई रिपोर्ट CAQM को भेजने के आदेश हैं.

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

