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भारत में बैन, विदेश में जलवा! 'CJP' के इंस्टाग्राम पर 2.28 करोड़ फॉलोअर्स; यूपी के युवाओं में क्यों मची है इस 'मीम मूवमेंट' की होड़?

इंटरनेट पर इस वक्त 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक ऐसा डिजिटल बवंडर उठा है. ( ETV Bharat )

खबर में आगे बढ़ने से पहले जानिए भाजपा और कांग्रेस की सोशल मीडिया पर कितनी पहुंच है...

CJP ने कुछ देर बाद नया अकाउंट बनाया. इसका नाम ‘कॉकरोच इज बैक’ रखा गया और बायो में लिखा- कॉकरोच डोंट डाय यानी कॉकरोच मरते नहीं. 26 मई शाम 6 बजे तक नए X अकाउंट ‘कॉकरोच इज बैक’ पर 2.31 लाख फॉलोअर्स थे. CJP के इंस्टाग्राम और X पर ही अकाउंट हैं. मंगलवार शाम 6 बजे तक CJP के इंस्टाग्राम पर 2.28 करोड़ फॉलोअर्स थे.

यूपी के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं के बीच इस 'कीड़े वाली पार्टी' का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. सियासी दलों के IT सेल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. 21 मई को CJP का X अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था. जब पुराना अकाउंट बंद हुआ, तब 1.93 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे.

भारत में इस पार्टी का आधिकारिक X अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) भले ही सरकारी लीगल डिमांड के बाद 'विथहेल्ड' (बैन) कर दिया गया हो, लेकिन विदेशों में यह अब भी एक्टिव है और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का आंकड़ा 2.28 करोड़ पार कर चुका है.

लखनऊ : क्या एक अदना सा कॉकरोच देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों की डिजिटल सेना पर भारी पड़ सकता है? जवाब है हां. इंटरनेट पर इस वक्त 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नाम का एक ऐसा डिजिटल बवंडर उठा है, जिसने सोशल मीडिया के सारे समीकरण बदल दिए हैं. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट...

वेबसाइट पर 10 लाख लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन : CJP फाउंडर अभिजीत दीपके एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं. अभिजीत ने 24 मई को बताया था कि उनकी पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी गई है. दीपके ने दोपहर 1.14 बजे X पर कहा था- सरकार ने हमारी वेबसाइट बंद कर दी है. उस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन किए थे. हालांकि यह वेबसाइट अभी बंद है. इसे खोलने पर 'दिस साइट कान्ट बी रीच्ड' का मैसेज फ्लैश हो रहा है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की धूम मची है. (ETV Bharat)

यूपी के युवाओं में क्रेज क्यों? CJP का असर उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगार युवाओं में दिख रहा है. मीम्स के जरिए सिस्टम पर सवाल उठाना युवाओं को रास आ रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता. युवा अब पारंपरिक राजनीतिक प्रचार से ऊब चुके हैं. वे ह्यूमर और व्यंग्य के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं. यह ट्रेंड आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बदल सकता है.

प्रोटेस्ट का नया तरीका : फिलहाल 'कीड़े वाली पार्टी' ने साबित कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में कहानी और कनेक्ट सबसे बड़ा हथियार है, पैसा नहीं. प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी के कोचिंग हब में छात्र इसे 'प्रोटेस्ट का नया तरीका' बता रहे हैं. छात्र अजय कुमार ने कहा, नेता वादे करके भूल जाते हैं, पर कॉकरोच हर बार बच जाता है. ये हम जैसे आम लोगों की फीलिंग हैं.

कुछ दिन पहले ही मथुरा नगर निगम में एक युवक कॉकरोच बनकर पहुंचा था. (Photo Credit; ETV Bharat)

अकाउंट बंद करना आजादी पर हमला : कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे उत्कर्ष उपाध्याय ने कहा, निश्चित तौर पर युवा ऊब चुका है. कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट ने बता दिया है कि अगर आवाज उठेगी तो आंदोलन भी होंगे. उनके अकाउंट को भारत में बंद करवाना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है.

दबाई जा रही आवाज : नौकरी की तलाश कर रहे सिद्धार्थ सिंह ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर इतना कॉकरोच इकट्ठा हो गया है कि अब सरकार की नाक में दम हो रहा है इसलिए सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

सदस्य बनने के लिए बेरोजगार, आलसी होना जरूरी है. (Photo Credit; Social Media)

देश की सुरक्षा के लिए खतरा : सोशल मीडिया एक्सपर्ट आदेश शुक्ल कहते हैं, निश्चित तौर पर इसको अभिव्यक्ति पर हमला नहीं कह सकते हैं. अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोपेगेंडा बढ़ता है तो उसे बैन कर दिया जाता है. अगर यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला होता तो कॉकरोच जनता पार्टी के कंटेंट को शेयर करने वाले लाखों और अकाउंट को भी बंद कर दिया जाता. इस तरह का प्रोपेगेंडा देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

खूब बन रहे मीम. (Photo Credit; Social Media)

देश में 40 फीसदी युवा बेरोजगार : कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा, भारत में 15 से 25 वर्ष की उम्र के 40% युवा बेरोजगार हैं. 25 से अधिक उम्र के पढ़े लिखे में भी 20% की बेरोजगारी की दर है. अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसकी पुष्टि कर रही हैं. हमारे नेता राहुल गांधी इस आवाज को उठा रहे हैं. मगर भारत की सरकार केवल आवाज दबाने का काम कर रही है. कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भी यही हो रहा है.

विदेश में बैठे लोग जल रहे : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया पर जिस तरह से देश विरोधी कंटेंट है उसको रोकना सरकार की प्राथमिकता है. मगर यह कार्यवाही तो सोशल मीडिया कंपनी की ओर से की गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, देश तरक्की कर रहा है और विदेश में बैठे लोग जल रहे हैं.

इसका कोई भविष्य नहीं : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे ने बताया, हमारे देश का युवा अपनी समस्याओं पर टू वे कम्युनिकेशन चाहता है. कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उसको यह एक व्यवस्था मिलती दिखी. देश के राजनीतिक दलों को भी अब इस विषय में सोचना होगा कि युवाओं से वह अपना कम्युनिकेशन किस तरह से बेहतर करें. सोशल मीडिया पर बनी राजनीतिक पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, यह केवल एक सोशल मीडिया का फिनोमीना भर है.

बड़ी पार्टियों के लिए टेंशन क्यों?

ऑर्गेनिक रीच : CJP का कंटेंट बिना पैसे खर्च किए वायरल हो रहा है, जबकि बड़ी पार्टियां करोड़ों रुपये खर्च कर भी बड़ा एंगेजमेंट नहीं ला पा रहीं.

भरोसे का संकट : युवा इसे 'अपना पेज' मान रहे हैं, जबकि पार्टियों के हैंडल को 'प्रोपेगैंडा' समझा जा रहा है.

कंट्रोल से बाहर : बैन के बावजूद VPN और दूसरे देशों के हैंडल से कंटेंट भारत पहुंच रहा है. इसे पूरी तरह रोकना तकनीकी रूप से मुश्किल है.

क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन राजनीतिक व्यंग्य (सटायर) समूह है, जिसे आम लोगों, खासकर युवाओं की नाराजगी और सिस्टम से निराशा को आवाज देने के लिए बनाया गया बताया जा रहा है. इसका टैगलाइन है- Voice of the lazy and unemployed, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज.

'कॉकरोच' नाम क्यों रखा गया? अभिजीत डिपके का कहना है कि यह नाम प्रतीकात्मक है. उनके मुताबिक, अगर युवाओं की आवाज उठाने के लिए उन्हें 'कॉकरोच' कहा जाता है, तो वे उसी पहचान को अपनाएंगे. उन्होंने कहा कि कॉकरोच गंदगी और सड़न में पैदा होते हैं. यह नाम सिस्टम की सड़न और लोगों की नाराजगी को दिखाने के लिए चुना गया.

पार्टी के मुताबिक, सदस्य बनने के लिए बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत या गुस्सा जाहिर करने में सक्षम होना चाहिए. यानी यह पूरा आंदोलन व्यंग्य और इंटरनेट कल्चर के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है.

राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है?

CJP इस अनोखे नाम के साथ यदि राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, तो उसे इसके लिए निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना पड़ता, लेकिन उसके पहले ही यदि पार्टी के एक्स हैंडल को बैन कर दिया गया है, तो इसके राजनीतिक दल के रूप में तब्दील होने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि चर्चाएं यह भी हैं कि बैन लगाने से इसके राजनीतिकरण होने की संभावना और बढ़ गई है.

आधिकारिक तौर पर नई पार्टी बनाने के लिए गठन के 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग के पास आवेदन करना ज़रूरी होता है. इसके लिए संबंधित पार्टी के पास कम से कम सौ पंजीकृत सदस्य होने चाहिए और उन सभी के पास वैध मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टी को अपना एक लिखित संविधान बनाना होता है, जिसमें देश के लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा का संकल्प शामिल हो. रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद पार्टी को 'पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त' दल का दर्जा मिलता है और फिर चुनावों में प्राप्त मतों के आधार पर पार्टी को स्थाई मान्यता मिलती है.

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