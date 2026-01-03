ETV Bharat / state

कानपुर में BAMS छात्र ने की आत्महत्या, वजह जानकर सिहर जाएंगे

कानपुर में BAMS छात्र ने की आत्महत्या. ( सोर्स: मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस कानपुर )

कानपुर: कानपुर में शनिवार को शहर के बिठूर रोड स्थित रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस (BAMS) के छात्र ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया. अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के बीटेक छात्र जय सिंह ने कैम्पस के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी थी. छात्र शैलेन्द्र कुमार के निधन की पुष्टि रामा समूह के सलाहकार निदेशक डॉ. प्रणव सिंह ने की. उन्होंने बताया कॉलेज बंद चल रहा है. चित्रकूट के रहने वाले छात्र शैलेन्द्र कुमार के सुसाइड नोट से ये जानकारी मिली. वह 2021 बैच का छात्र था. उन्होंने कहा संस्थान परिजनों की हरसंभव मदद करेगा. साथ ही छात्र के मौत का कारण भी पता लगाएंगे. बैक पेपर आने से परेशान था छात्र: शैलेन्द्र कुमार की मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में था. कुछ समय पहले ही उसे अपने बैक पेपर की जानकारी मिली थी.