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बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव 2026: भूपेश बघेल का रोड शो, गुरु खुशवंत साहेब ने बीजेपी की कमान संभाली, 'आप' की भी दस्तक

जांजगीर चाम्पा जिले में नौतपा की गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है, वहीं बम्हनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ 15 पार्षदों के लिए राजनीति भी गरमा गई है. नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपना दबदबा दिखाने में जुटे हैं.

जांजगीर चांपा: बम्हनीडीह चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के साथ अध्यक्ष पद के लिए पांच दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं. अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी पार्टी, चुनाव प्रचार कर एक दूसरे के खिलाफ खुल कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहीं हैं. कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत बुधवार को बम्हनीडीह में रोड शो करेंगे.

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव में आप (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहली बार हो रहे चुनाव में खुशवंत साहेब को बीजेपी की कमान

बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मंत्री खुशवंत साहेब को कमान सौंपी है. वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को चुनाव प्रभारी बनाया और आप पार्टी ने भी चुनाव कैम्पनिंग के लिए प्रियंका शुक्ला को जिम्मेदारी सौंपी है.

कांग्रेस आप का भाजपा पर आरोप

सभी पार्टी चुनाव के लिए अपने अपने तरीके से वोट मांगने में जुटी हैं. आप पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरूपयोग करने और दारू मुर्गा बांट कर मतदाता को खरीदने का आरोप लगाया है. वहीं कांग्रेस नेता प्रति पक्ष चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों के साथ बम्हनीडीह में रोड शो कर जनता से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे. कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जय सिंह अग्रवाल ने बीजेपी के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब को पहली बार विधायक बनने की बधाई दी और बीजेपी के मंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया.

महिलाओं युवाओं बुजुर्गों से मिल रहे साहेब

बीजेपी की ओर से नगर पंचायत चुनाव की कमान संभाल रहे मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी बम्हनीडीह के वार्डों में जाकर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्ग मतदाताओं से मिल रहे हैं. डबल इंजन की सरकार के साथ जाने से नगर का विकास होना तय बता रहे हैं. उन्होंने कांग्रेसी नेताओं के रोड शो को लेकर कहा कि पांच साल सरकार में रह कर कांग्रेस ने जनता का शोषण किया और प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, जिसके परिणामस्वरुप प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कार दिया. उन्होंने बम्हनीडीह में भी बीजेपी को ही जीत मिलने का दावा किया.

गुरु खुशवंत साहेब (ETV Bharat Chhattisgarh)

बहरहाल बम्हनीडीह में चुनावी सरगर्मी पूरे शबाब पर है. कांग्रेस ने बम्हनीडीह क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ बताते हुए अपने विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए लगाया है. वहीं बीजेपी ने भी पार्टी के पूर्व विधायकों और जनप्रतिनिधियों को वोट जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं आप पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों के समीकरण में सेंध लगाने में जुटी है.