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बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव: भूपेश और चरण दास महंत ने किया रोड शो और चुनावी सभा, जीत की किया दावा

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग मतदाताओं को डरा रहे हैं. हम जनता का भरोसा जीतने आए है.

BAMHNIDIH NAGAR PANCHAYAT ELECTION
बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 12:00 PM IST

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जांजगीर चांपा: बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता कूद पड़े हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के साथ चार विधायकों ने बुधवार को बम्हनीडीह मे रोड शो किया. नगर के वार्ड 3 से रोड शो करते हुए कांग्रेसियों ने दो चुनावी सभा को सम्बोधित किया और बम्हनीडीह की जनता को कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए नगर पंचायत की सौगात के साथ दूसरी योजना का लाभ दिलाने की उपलब्धि बताई. वहीं बघेल और महंत ने बीजेपी सरकार पर पूर्व में स्वीकृत कार्य को रोकवाने का आरोप लगाया. नेताओं ने बताया कि बम्हनीडीह कांग्रेस का गढ़ है और इस चुनाव में भी बम्हनीडीह की जनता कांग्रेस को ही जीत दिलाएगी.

कांग्रेस ने किया जीत का दावा

बम्हनीडीह नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार चुनाव बन रहा है. जिससे क्षेत्र की जनता के साथ ही कांग्रेसियों के लिए भी यह अहम चुनाव बन गया है. जांजगीर और सक्ति के 6 विधानसभा में कांग्रेस का ही दबदबा है और बम्हनीडीह से कांग्रेस हमेशा आगे रही है. यही वजह है कि कांग्रेस बम्हनीडीह में अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को सामने ला रही है.

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

बघेल ने बम्हनीडीह को कांग्रेस की सौगात गिनाई

बुधवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के साथ चार विधायक भी वार्डो मे मतदाता के बीच पहुंचे और बम्हनीडीह के विकास का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव पांच साल के लिए हो रहा है. बीजेपी सरकार का ढाई साल ही बचा है, इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बम्हनीडीह में विशेष विकास कार्य करेगी.

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बम्हनीडीह की जनता का कांग्रेस पर भरोसा

वहीं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि बम्हनीडीह क्षेत्र जब ग्राम पंचायत था तब भी कांग्रेस को भी लोग चुनते थे, और विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया. महंत ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में बीजेपी के लोग जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं. चरण दास महंत ने कहा कि सत्ता पक्ष की धमकी से डरी जनता को विश्वास दिलाने कांग्रेस के सभी नेता बम्हनीडीह आए है.

Bamhnidih Nagar Panchayat Election
बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव में दिग्गज नेता (ETV Bharat Chhattisgarh)

बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव

बम्हनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष पर सामान्य सीट है, जिसके लिए कांग्रेस ने राम लाल सहारे को प्रत्याशी बनाया है और 15वार्डो मे पार्षद प्रत्याशी मैदान में उतारे है. कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रचार में लगाया है. कांग्रेस इस सीट को सरकार की नाकामी दिखाने के लिए अहम मान रही है.

Bamhnidih Nagar Panchayat Election
बम्हनीडीह में चुनावी सभा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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