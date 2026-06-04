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जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह नगर पंचायत में खिला कमल, अध्यक्ष के साथ 11 पार्षद पद पर बीजेपी का कब्जा, गृहिणी महिला बनी निर्दलीय पार्षद

जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह नगर पंचायत में खिला कमल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा: जिले के बम्हनीडीह नगर पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. प्रथम अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के प्रत्याशी रमेश डरसेना ने जीत हासिल की है. वहीं 15 वार्डों के पार्षदों में भी 11 पर बीजेपी प्रत्याशी ही जीते हैं. वहीं 3 पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है.

बम्हनीडीह नगर पंचायत अध्यक्ष और 15 पार्षदों के लिए गुरुवार को मतगणना हुई. बम्हनीडीह के तहसील कार्यालय में बने स्ट्रॉन्ग रूम में 3 राउंड में EVM की गिनती हुई. इसमें बीजेपी के रमेश डरसेना को 1972 वोट मिले वहीं कांग्रेस के राम लाल सहारे को 1183 वोट मिले. इसके अलावा आप और दो निर्दलीय प्रत्याशी 500 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए.

जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह नगर पंचायत में खिला कमल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रमाण पत्र लेने के बाद जश्न

अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र का वितरण किया. जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. अपने इस जीत पर नव निर्वाचित अध्यक्ष रमेश डरसेना ने नगर की मतदाता का आभार जताया और कहा कि नगर के अंतिम छोर तक शासन की योजना को पहुंचाने का प्रयास करेंगे.

जनता के आशीर्वाद से जीत मिली है. मुझे किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि मैं चुनाव हार सकता हूं. जनता और कार्यकर्ता का भी सहयोग मिला उनका भी आभार, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे- रमेश डरसेना, नव निर्वाचित अध्यक्ष

निश्चित रूप से संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने का काम करेंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्वयं संकल्प पत्र का विमोचन किया और कहा कि आने वाले समय में सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे- गगन जयपुरिया, बीजेपी चुनाव संचालक

कांग्रेस पर निशाना

बीजेपी के चुनाव संचालक गगन जयपुरिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीय विधायक का कोई प्रभाव इस चुनाव में नहीं पड़ेगा. उनकी विधायकी में बम्हनीडीह में कोई विकास के काम नहीं हुए. जनता से उनकी दूरी हो गई है.

गृहिणी ने जीता निर्दलीय पार्षद का चुनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गृहिणी ने जीता निर्दलीय पार्षद का चुनाव

बम्हनीडीह के वार्ड 5 की जनता ने एक ऐसी प्रत्याशी को अपना पार्षद चुनाव है जो कभी राजनीति में नहीं रही, पारिवारिक कामकाज में व्यस्त अंजली के खिलाफ 3 और प्रत्याशी थे, जिन्हें वार्ड की जनता ने नकार दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ अपने वार्ड के विकास का जिम्मा सौंपा है. अपनी इस जीत से अंजली काफी खुश हैं और अपने वार्ड की जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का दावा किया.

बम्हनीडीह नगर पंचायत अब ग्राम पंचायत से नगर में अपग्रेड हो गया है और इस नगर को पहले अध्यक्ष और पार्षद भी मिल गए हैं. अब यहां मूलभुत सुविधाओं के विस्तार के साथ नगर को साफ-सुंदर और विकसित बनाने की कवायद में नया अध्याय शुरू होगा.