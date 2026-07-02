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जांजगीर जिले के बम्हनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष और 15 पार्षदों का शपथग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री साय ने किए कई बड़े ऐलान

CM साय ने नकटी गांव के अतिक्रमण मामले पर भी दी प्रतिक्रिया, वहीं सांसद कमलेश जांगड़े ने स्ट्रीट लाइट लगाने का किया ऐलान

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जांजगीर जिले के बम्हनीडीह नगर पंचायत में अध्यक्ष और 15 पार्षदों का शपथग्रहण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर-चांपा: गुरुवार को जिले के बम्हनीडीह नगर पंचायत में नव निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथग्रहण समारोह रखा गया. इसमें रमेश डरसेना और 15 पार्षदों ने शपथ ली. निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पवन कोसमा ने सभी जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने नगर पंचायत के लिए कई बड़े ऐलान भी किए.

बम्हनीडीह नगर पंचायत में शपथग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री साय ने किए कई बड़े ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुल निर्माण समेत कई घोषणा

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बम्हनीडीह के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने हसदेव नदी पर पुल निर्माण, बम्हनीडीह में सामुदायिक भवन बनाने और विद्युत विभाग का सब-डिवीजन खोलने का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में विकास कार्य कराने का भरोसा भी दिया.

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मुख्यमंत्री साय ने किए कई बड़े ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सांसद ने भी किया विकास का वादा

कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े ने नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा. समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद कमलेश जांगड़े सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

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नव निर्वाचित अध्यक्ष रमेश डरसेना ने ली शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री ने जनता का जताया आभार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बम्हनीडीह की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों ने विकास के पक्ष में मतदान किया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब बम्हनीडीह के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार पूरी गंभीरता से निभाएगी.

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शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय समेत कई जनप्रतिनिधि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नकटी गांव के अतिक्रमण मामले पर भी प्रतिक्रिया

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि संबंधित मकान अतिक्रमण वाली जमीन पर बनाए गए थे. साथ ही दावा किया कि राज्य में पहली बार अतिक्रमण हटाने से पहले प्रभावित ग्रामीणों को ईडब्ल्यूएस (EWS) आवास उपलब्ध कराया गया.

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद बम्हनीडीह के लोगों को नगर पंचायत में तेजी से विकास कार्य होने और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है.

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बम्हनीडीह नगर पंचायत में शपथग्रहण
नकटी गांव पर मुख्यमंत्री का बयान
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