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बम्हनीडीह नगर पंचायत में बीजेपी की नामांकन रैली, अध्यक्ष पद के लिए रमेश डरसेना ने भरा नामांकन, मंत्री खुशवंत साहेब भी पहुंचे

बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ ही 15 पार्षद प्रत्याशियों ने भी भरा नामांकन, नगर पंचायत बनने के डेढ़ साल बाद बम्हनीडीह में हो रहा चुनाव

Bamhanidih Election nomination
बम्हनीडीह नगर पंचायत में बीजेपी की नामांकन रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर चाम्पा: जिले के नवीन नगर पंचायत बम्हनीडीह का पहला आम चुनाव 1 जून को होना है. नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इस बार सामान्य सीट है. इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ 15 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. वहीं रविवार को बीजेपी के अध्यक्ष और 15 पार्षदों ने रैली निकालकर नामांकन भरा. इस दौरान मंत्री गुरु खुशवंत साहेब भी मौजूद रहे.

बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ ही 15 पार्षद प्रत्याशियों ने भी भरा नामांकन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18 मई को कांग्रेस करेगी नामांकन

बीजेपी की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी रमेश कुमार डरसेना को बनाया गया है. उनके साथ ही बीजेपी के 15 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 18 मई को नामांकन दाखिल करेंगे.

मुझे टिकट मिला है जिसके लिए मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं. डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास कर रही है. अब बम्हनीडीह की जनता भी पहली बार हो रहे नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीताने की ठान चुकी है.- रमेश कुमार डरसेना, अध्यक्ष प्रत्याशी बीजेपी

Bamhanidih Election nomination
बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ ही 15 पार्षद प्रत्याशियों ने भी भरा नामांकन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नगर पंचायत बनने के डेढ़ साल बाद चुनाव

बम्हनीडीह नगर पंचायत बनने के डेढ़ साल बाद हो रहे इस चुनाव को बीजेपी ने पूरे दम ख़म के साथ लड़ने की तैयारी में है. इसके लिए सक्ती जिला प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के साथ रामु रोहरा, सांसद कमलेश जांगड़े और सक्ती जिला अध्यक्ष भी रैली में शामिल हुए.

राज्य सरकार के विकास के साथ बम्हनीडीह की जनता जुड़ने का मन बन ली है. जिसकी झलक नामांकन रैली में दिखी- गुरु खुशवंत साहेब, सक्ती जिला प्रभारी मंत्री

वही कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी करते हुए 15 पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए राम लाल सहारे को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और 18 मई को नामांकन भरने की तैयारी मे जुट गईं है. बम्हनीडीह नगर पंचायत में 1 जून को मतदान की प्रक्रिया होगी.

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