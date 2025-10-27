छठ पूजा में क्यों खास है बांस से बना सूप? जानिए इसके पीछे की धार्मिक आस्था
छठ पूजा में बांस के सूप का बड़ा ही धार्मिक महत्व हैं. इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं.
Published : October 27, 2025 at 12:52 PM IST
हजारीबाग: समय बदला, युग बदला लेकिन छठ पूजा करने की परंपरा नहीं बदली है और यही पर्व की खासियत भी है. सालों से छठ का अर्घ्य बांस के सूप में ही दिया जाता है. ऐसी मान्यता है कि मां सीता ने घास, बांस, पेड़, पौधों की टहनी से बर्तन बनाए थे. उसमें ही फल चढ़कर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया था. उसने ही आज सूप का रूप धारण कर लिया है. इसके साथ ही बांस को शुद्धता, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है.
सबसे शुद्ध होता है बांस
आमतौर पर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि छठ के दौरान बांस के सूप में ही अर्घ्य क्यों दिया जाता है? इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं. पहली मान्यता यह है कि बांस सबसे शुद्ध होता है. बांस को शुद्धता, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है. यही कारण है कि पूजा में बांस के सामान का उपयोग होता है. इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि पूर्वज इसी से पूजा करते आए हैं. इस कारण परंपरा चली आ रही है. यही कारण है कि छठ के समय सूप की बिक्री बढ़ जाती है.
त्रेता युग से चली आ रही है परंपरा
महिलाओं का यह भी कहना है कि उनके पूर्वज बताते आए हैं कि त्रेता युग में माता सीता ने सबसे पहले छठ की थी. भगवान भास्कर की चार दिनों तक उपासना करने के बाद पर्व की समाप्ति हुई थी. जिसमें माता सीता ने घास, बांस और पेड़ पौधे के टहनी से बर्तन बनाए थे. उसमें फल रखकर अर्घ्य दिया गया था. यही परंपरा आज भी चली आ रही है. उस समय का बर्तन आज का सूप बन गया है, जिसमें छठव्रती भास्कर को अर्घ्य देती है.
बांस के सूप के अलावा सोने चांदी के सूप में भी देते हैं अर्घ्य
इधर, महिलाओं का यह भी कहना है कि कुछ लोग सोने -चांदी का सूप बनाकर भी अर्घ्य देते हैं. उसे भी बांस के सूप के ऊपर रखा जाता है. कुछ लोग पीतल के सूप पर भी अर्घ्य देते हैं. वह हमारी परंपरा में नहीं है.
यह माना जाता है कि बांस जिस तरह तेजी से बढ़ता है, उसी तरह यह वंश और संतान की तरक्की में सहायक होता है इसलिए संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए बांस के सूप का उपयोग किया जाता है.
