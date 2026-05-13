बांस, धान और हुनर का संगम, धर्मेंद्र की कलाकृतियां देख लोग कहते हैं वाह
बांस से एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बना देते हैं धर्मेंद्र, बांस की चिड़िया के लोग दीवाने, बैम्बू मैन ऑफ भोपाल के नाम से फेमस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 8:36 PM IST
भोपाल: राजधानी में पिछले 20 सालों से बांस शिल्प को नई पहचान देने वाले धर्मेंद्र रोहर आज बैम्बू मैन ऑफ भोपाल के नाम से पहचाने जाते हैं. बता दें कि नरसिंहपुर जिले से आने वाले धर्मेंद्र ने पुश्तैनी कला को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसमें ऐसा नवाचार किया कि अब उनकी कलाकृतियां लोगों की आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. इसके साथ ही धर्मेंद्र लोगों को बांस शिल्प के प्रशिक्षण के साथ रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं. बांस और धान से तैयार की गई उनकी खास चिड़िया आज सबसे अधिक चर्चित है, जिसे देखने के बाद लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है वाह...
पुश्तैनी काम पर भारी चाइनीज और प्लास्टिक आइटम
धर्मेंद्र बताते हैं कि "यह कला उन्हें विरासत में मिली है. उनके दादाजी, पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य वर्षों से बांस का काम करते आ रहे थे. पहले घरों में उपयोग होने वाली टोकनियां, सूपा और रोजमर्रा का सामान बनाया जाता था, लेकिन बाजार में चाइनीज और प्लास्टिक उत्पादों की बढ़ती मौजूदगी ने इस पारंपरिक काम को लगभग खत्म कर दिया. धीरे-धीरे कारीगरों ने यह काम छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र ने तय किया कि वह इस कला को खत्म नहीं होने देंगे.
पहले 4 से 5 उत्पाद, अब 80 प्रकार की कलाकृतियां
धर्मेंद्र रोहर के अनुसार जब चाइनीज और प्लास्टिक उत्पादों का असर उनके पुश्तैनी व्यापार पर पड़ने लगा तो उन्होंने बांस शिल्प में नए प्रयोग शुरू किए. शुरुआत केवल 4 से 5 उत्पादों से हुई, लेकिन अब वह 80 प्रकार की कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं. इनमें बांस की चिड़ियां, आदिवासी वाद्य यंत्रों के शो-पीस, राखियां, गणेश प्रतिमाएं, दीपावली लाइटिंग, लैंप, तोरण और कई सजावटी वस्तुएं शामिल हैं. मौसम और त्योहारों के अनुसार भी वह नए उत्पाद तैयार करते हैं, ताकि बाजार में लोगों की पसंद के हिसाब से सामान उपलब्ध हो सके."
बांस की चिड़िया ने धर्मेंद्र को दी नई पहचान
धर्मेंद्र की सबसे खास पहचान उनकी बांस की चिड़िया है. हर साल वह करीब 300 से 400 चिड़ियां बेच लेते हैं. एक चिड़िया की कीमत करीब 500 रुपए है. धर्मेंद्र बताते हैं कि चिड़िया की खासियत इसकी फिनिशिंग और बारीकी में छिपी है. बांस को पहले छीलकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसे आकर्षक आकार दिया जाता है. खास बात यह है कि चिड़िया का सिर धान से तैयार किया जाता है, जिससे यह कलाकृति और भी अनोखी बन जाती है.
लोगों को दे रहे रोजगार, महीने में 10-12 हजार पगार
बता दें कि धर्मेंद्र केवल खुद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं. उनके साथ 8 से 9 महिलाएं और कई अन्य लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें वह प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं. उनके साथ काम करने वाली महिलाएं हर महीने 10 से 12 हजार रुपए तक की आमदनी कमा लेती हैं. इसके अलावा धर्मेंद्र स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में कार्यशालाएं भी आयोजित करते हैं. एनआईटी, निफ्ट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और आरआईई जैसे संस्थानों में वह बच्चों और युवाओं को बांस शिल्प की बारीकियां सिखा चुके हैं.
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ऑनलाइन प्लेटफार्म से बड़े शहरों में पहुंच रहा उत्पाद
धर्मेंद्र का मानना है कि अब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और प्लास्टिक की बजाय प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. बांस के उत्पाद न सिर्फ सुंदर होते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं. वहीं खराब होने पर ये मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं. यही वजह है कि अब बाजार में बांस के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. सरकारी मेलों और प्रदर्शनियों में भी धर्मेंद्र को लगातार अवसर मिल रहे हैं. इसके अलावा उनके उत्पाद ऑनलाइन माध्यमों से भी देश के कई शहरों तक पहुंच रहे हैं."