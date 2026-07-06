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महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी बांस आधारित उद्योग नीति बनाने की उठी मांग, रोजगार के साथ व्यवसाय की संभावनाओं पर हुई चर्चा

रांची : झारखंड में इन दिनों बांस इको सिस्टम के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के सहयोग से राज्य के सात जिलों के 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी प्रमोट किया जा रहा है. इसी के तहत स्वयंसेवी संस्था नीड्स एवं एक्सआईएसएस के संयुक्त तत्वावधान में आज ‘स्वशक्त – बांस इकोसिस्टम कार्यशाला एवं नवाचार प्रदर्शनी’ का शुभारंभ किया गया.

पांच दिवसीय इस कार्यशाला सह प्रदर्शनी का उद्देश्य झारखंड में बांस आधारित आजीविका, उद्यमिता एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त, समावेशी एवं टिकाऊ इकोसिस्टम विकसित करना है. इसी उद्देश्य के साथ नीति-निर्माताओं, विभिन्न सरकारी विभागों, विकास संगठनों, वित्तीय संस्थानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों, शिल्पकारों एवं शिक्षाविदों को आज एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की गई.

रांची में बांस इकोसिस्टम पर वर्कशॉप (Etv Bharat)

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ. इस मौके पर एक्सआईएसएस के निदेशक डॉ. जोसेफ मारियानुस कुजूर, एस.जे. ने अपने संबोधन में बांस को “ग्रीन गोल्ड” बताते हुए कहा कि झारखंड में बांस क्षेत्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बन सकता है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं.

मुख्य अतिथि के रूप में आए कृषि सचिव अबूबक्कर सिद्दीक पी ने कहा कि बांस को अभी तक उसकी वास्तविक पहचान और बाजार नहीं मिल पाया है. स्थानीय हाटों में उपलब्ध होने के बावजूद यह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाता. उन्होंने कहा कि बांस केवल जलवायु-अनुकूल संसाधन ही नहीं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है.

बांस इकोसिस्टम से मिल सकता है 15 हजार करोड़ का राजस्व