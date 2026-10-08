दिनभर धूप में खटने के बाद मिलते हैं 200-400 रुपये...प्रयागराज के बांस कारीगरों का दर्द- सरकार नहीं कर रही मदद
पारंपरिक हुनर को संजोने वाला बसवार-धरकार समाज आज मुफलिसी और तंगहाली की चौखट पर खड़ा है. प्रयागराज से अक्षय कुमार की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:03 PM IST
प्रयागराज : शादी-विवाह से लेकर जीवन के हर मांगलिक कार्य में बांस से बनी डलिया, सूप और दउरा का विशेष महत्व है. बांस से क्राफ्ट तैयार करने वालों की जिंदगी से खुशियां आज भी कोसों दूर हैं. पारंपरिक हुनर को संजोने वाला समाज आज भी मुफलिसी और तंगहाली की चौखट पर खड़ा है. सुबह से शाम तक की हाड़तोड़ मेहनत केवल पेट भरने तक सिमट कर रह जाती है.
सदियों से दूसरों के आंगन को मंगलमय बनाने वाले ये हाथ खुद दो वक्त की रोटी और छत की जद्दोजहद में घुमक्कड़ और बेगाने बने हुए हैं. एक तरफ जहां सरकारी मंचों से पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों के उत्पादन के लिए पीएम विश्वकर्म योजना एक जिला एक उत्पाद और मुद्रा लोन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है.
स्थानीय बाजार में मांग कम हुई : पुराने जमाने में लोग घरेलू उपयोग की वस्तुओं में बांस से बनी चीजों का उपयोग करते थे. लेकिन प्लास्टिक के आ जाने के कारण लोग इन वस्तुओं का उपयोग कम करने लगे. इससे स्थानीय बाजार में इन वस्तुओं की मांग कम हो गई है. इसलिए इनका व्यवसाय भी धीमा पड़ गया है. वहीं कारीगरों की अगली पीढ़ी इस व्यवसाय को करना नहीं चाहती. क्योंकि वह मानते हैं कि इस व्यवसाय में पहले जैसी बात नहीं रह गई है.
प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही : प्रयागराज की मेजा तहसील में टोंस नदी के किनारे बसे कई गांवों को रंग-बिरंगे और मनमोहक हाथ से बने बांस और मिट्टी के उत्पादों के लिए जाना जाता है. पीढ़ियों से बांस से टोकर, डलिया और घरेलू सामान बनाने वाला बसवार समाज उपेक्षा और प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और प्लास्टिक से बने सामानों की डिमांड बढ़ने से पुश्तैनी बांस हस्तशिल्प कला विलुप्ति के कगार पर है.
बांस से बने उत्पाद महंगे : दिन-रात कड़ी मेहनत के बावजूद दस्तकारों के हाथ केवल 100 से 150 रुपए की दिहाड़ी लगती है. वहीं बांस से बने सामानों की जगह अब चीनी सामान सहित प्लास्टिक और अन्य धातुओं से बनी चीजों ने ले लिया है. इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह सामग्रियां दिखने में काफी आकर्षक एवं टिकाऊ होती हैं. जबकि बांस से बनी सामग्रियां कड़ी मेहनत और सफाई के साथ बनी होने के कारण थोड़ी महंगी होती हैं. इस वजह से इनका प्रयोग कम हो गया है, जिससे बांस कारीगर भी परेशान हैं.
सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ : पूर्व प्रधान एवं बसवार समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि काशी प्रसाद ने कहा, बांस के कारोबार से आज सिर्फ किसी तरह से पेट पल सकता है. कोई बचत नहीं हो रही है. गरीबी इससे कभी खत्म नहीं हो सकती. सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन विडंबना देखिए की 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' में बांस की डलिया- टोकरी के बजाय मूंज की टोकरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जब तक बांसफोड समाज की वास्तविक रूप से बांस शिल्प का प्रशिक्षण और वित्तीय अनुदान नहीं मिलेगा, तब तक रोजगार का संकट दूर नहीं होगा. सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है उसी तर्ज पर बांस शिल्प कला बोर्ड का गठन तत्काल होना चाहिए. समाज का युवा अपनी परंपरा छोड़कर मजबूरी में पलायन कर रहा है.
बैंक वाले बैरंग लौटा देते हैं : अमिलिया कला के कारीगर चिंतामणि धरकार ने कहा, एक बांस 200 रुपये का मिलता है, जिससे 5 सौदे (डलिया आदि) बनते हैं. दिनभर काम करने के बाद बमुश्किल 150 रुपए का मुनाफा बचता है. कच्चा बांस लाने के लिए 20 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पांच कोस पैदल चलकर जाना पड़ता है. सरकारी मदद या लोन के नाम पर हमें कुछ नहीं मिला. बैंक वाले गरीब देखकर बैरंग लौटा देते हैं. न ढंग की जमीन है न छत.
बेटे संतोष ने पुलिस भर्ती की दौड़ लगाई, पर वहां लाखों की मांग के आगे हम बेहोश हो गए. अब वह पुणे में मजदूरी कर रहा है. नई पीढ़ी इस काम में पूरी तरह मुंह मोड़ रही है.
-चिंतामणि धरकार, कारीगर
150 रुपये में परिवार का गुजार कैसे? : कारीगर शिवचरण कहते हैं, 300 रुपये का बांस खरीदकर दिनभर डलिया-सूप बनाने के बाद 100-150 रुपये ही बच पाते हैं. क्या इतने में परिवार का गुजारा संभव है? ना रहने का ठिकाना है ना खाने का. बच्चे हाई स्कूल, इंटर की पढ़ाई के बाद प्राइवेट कंपनियों में 10 से 15000 की मामूली पगार पर खटने को मजबूर हैं. निचले स्तर पर कोई लाभ नहीं पहुंच रहा, तो ऊपर से क्या मिलेगा? अगर सरकार बस कला बोर्ड बनाकर हमें साधन और बाजार दे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवर सकता है.
ठोस सहारे की जरूरत : कारीगर बृजलाल ने कहा, दिनभर की मेहनत में 150 रुपये से ज्यादा की कमाई नहीं है. अब इसमें बच्चों की परवरिश करें, दवा का खर्च उठाएं या राशन जुटाएं. ना कोई मुद्रा लोन मिला और ना ही विश्वकर्म योजना का एक पैसा. कौन नहीं चाहता कि सम्मान और सुख से जिए, लेकिन जब तक सरकार का ठोस सहारा नहीं मिलेगा तब तक नई पीढ़ी इस पुस्तैनी हुनर को आगे कैसे बढ़ाएगी?
चार दिन में तैयार होता है माल : तपते मौसम में खुली आसमान के नीचे डलिया बुनती महिला कारीगर का दर्द झलक पड़ा. बताया, दिनभर धूप में खटने के बाद 200 -400 रुपये की शक्ल देखने को मिलती है. दो दिन लगातार मेहनत करो तब जाकर चौथे दिन माल बिकने लायक तैयार होता है. बच्चों को पढ़ना तो दूर-दो वक्त की रोटी का संकट बना रहता है. तालाब के किनारे झोपड़ी डालकर गुजर बसर कर रहे हैं. कब उजड़ जाए कोई भरोसा नहीं. अगर ठोस सहारा मिले तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो यह हुनर भी खत्म हो जाएगा.
बांस शिल्प कला बोर्ड का हो गठन : योगेश कुमार अधिवक्ता हाईकोर्ट ने कहा, बसोर और बांसफोड़ जैसी जातियां पौराणिक काल से जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के लिए बांस की सामग्री तैयार करती आई है, लेकिन आज प्लास्टिक के अनियंत्रित विस्तार और सरकारी उदासीनता के कारण यह पारंपरिक हस्तकला दम तोड़ रही है. पूरे प्रदेश में इस समाज की आबादी तकरीबन 4 से 5 लाख है, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होकर झुग्गियां या खानाबदोशों की तरह जीवन जीने की को विवश है. किसी भी बैंक से मुद्रा या अन्य ऋण नहीं मिलता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी मांग है की माटी कला बोर्ड की तर्ज पर तत्काल 'बांस शिल्प कला बोर्ड' का गठन किया जाए और जिला स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समृद्ध शिल्प पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा.
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