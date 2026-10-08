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दिनभर धूप में खटने के बाद मिलते हैं 200-400 रुपये...प्रयागराज के बांस कारीगरों का दर्द- सरकार नहीं कर रही मदद

प्लास्टिक ने छीना रोजगार! ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : शादी-विवाह से लेकर जीवन के हर मांगलिक कार्य में बांस से बनी डलिया, सूप और दउरा का विशेष महत्व है. बांस से क्राफ्ट तैयार करने वालों की जिंदगी से खुशियां आज भी कोसों दूर हैं. पारंपरिक हुनर को संजोने वाला समाज आज भी मुफलिसी और तंगहाली की चौखट पर खड़ा है. सुबह से शाम तक की हाड़तोड़ मेहनत केवल पेट भरने तक सिमट कर रह जाती है.

सदियों से दूसरों के आंगन को मंगलमय बनाने वाले ये हाथ खुद दो वक्त की रोटी और छत की जद्दोजहद में घुमक्कड़ और बेगाने बने हुए हैं. एक तरफ जहां सरकारी मंचों से पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों के उत्पादन के लिए पीएम विश्वकर्म योजना एक जिला एक उत्पाद और मुद्रा लोन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है.

सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान कलाकार. (Video Credit; ETV Bharat) स्थानीय बाजार में मांग कम हुई : पुराने जमाने में लोग घरेलू उपयोग की वस्तुओं में बांस से बनी चीजों का उपयोग करते थे. लेकिन प्लास्टिक के आ जाने के कारण लोग इन वस्तुओं का उपयोग कम करने लगे. इससे स्थानीय बाजार में इन वस्तुओं की मांग कम हो गई है. इसलिए इनका व्यवसाय भी धीमा पड़ गया है. वहीं कारीगरों की अगली पीढ़ी इस व्यवसाय को करना नहीं चाहती. क्योंकि वह मानते हैं कि इस व्यवसाय में पहले जैसी बात नहीं रह गई है. प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही : प्रयागराज की मेजा तहसील में टोंस नदी के किनारे बसे कई गांवों को रंग-बिरंगे और मनमोहक हाथ से बने बांस और मिट्टी के उत्पादों के लिए जाना जाता है. पीढ़ियों से बांस से टोकर, डलिया और घरेलू सामान बनाने वाला बसवार समाज उपेक्षा और प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और प्लास्टिक से बने सामानों की डिमांड बढ़ने से पुश्तैनी बांस हस्तशिल्प कला विलुप्ति के कगार पर है. बांस से बने उत्पाद को बनाने में लगते हैं दो से चार दिन. (Photo Credit; ETV Bharat) बांस से बने उत्पाद महंगे : दिन-रात कड़ी मेहनत के बावजूद दस्तकारों के हाथ केवल 100 से 150 रुपए की दिहाड़ी लगती है. वहीं बांस से बने सामानों की जगह अब चीनी सामान सहित प्लास्टिक और अन्य धातुओं से बनी चीजों ने ले लिया है. इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह सामग्रियां दिखने में काफी आकर्षक एवं टिकाऊ होती हैं. जबकि बांस से बनी सामग्रियां कड़ी मेहनत और सफाई के साथ बनी होने के कारण थोड़ी महंगी होती हैं. इस वजह से इनका प्रयोग कम हो गया है, जिससे बांस कारीगर भी परेशान हैं. बांस से बने उत्पाद कम डिमांड में हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ : पूर्व प्रधान एवं बसवार समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि काशी प्रसाद ने कहा, बांस के कारोबार से आज सिर्फ किसी तरह से पेट पल सकता है. कोई बचत नहीं हो रही है. गरीबी इससे कभी खत्म नहीं हो सकती. सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन विडंबना देखिए की 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' में बांस की डलिया- टोकरी के बजाय मूंज की टोकरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जब तक बांसफोड समाज की वास्तविक रूप से बांस शिल्प का प्रशिक्षण और वित्तीय अनुदान नहीं मिलेगा, तब तक रोजगार का संकट दूर नहीं होगा. सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है उसी तर्ज पर बांस शिल्प कला बोर्ड का गठन तत्काल होना चाहिए. समाज का युवा अपनी परंपरा छोड़कर मजबूरी में पलायन कर रहा है. दिनभर मेहनत के बाद भी नहीं हो रही बचत. (Photo Credit; ETV Bharat)



बैंक वाले बैरंग लौटा देते हैं : अमिलिया कला के कारीगर चिंतामणि धरकार ने कहा, एक बांस 200 रुपये का मिलता है, जिससे 5 सौदे (डलिया आदि) बनते हैं. दिनभर काम करने के बाद बमुश्किल 150 रुपए का मुनाफा बचता है. कच्चा बांस लाने के लिए 20 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पांच कोस पैदल चलकर जाना पड़ता है. सरकारी मदद या लोन के नाम पर हमें कुछ नहीं मिला. बैंक वाले गरीब देखकर बैरंग लौटा देते हैं. न ढंग की जमीन है न छत.