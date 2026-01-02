ETV Bharat / state

राजस्थान की पहली जहरमुक्त ग्राम पंचायत की ओर अग्रसर बामनवास कांकर, 800 किसानों ने जैविक खेती की ली शपथ

शपथ लेती महिला किसान ( ETV Bharat Kotputli Behror )