13 दिसंबर को बाखासर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बलवंत सिंह चौहान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक रतनसिंह बाखासर ने बताया कि स्वर्गीय ठाकुर बलवंत सिंह के बलिदान और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाखासर गांव के ‘बलवंत चौक’ पर यह भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है. 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रतिमा अनावरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया है.

बाड़मेर : 13 दिसंबर को भारत-पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के सरहदी गांव बाखासर में स्वर्गीय ठाकुर बलवंत सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

कार्यक्रम आयोजन समिति के सदस्य रघुवीर सिंह तामलोर ने बताया कि कच्छ के रण से सटे बाड़मेर जिले के बाखासर गांव के ठाकुर बलवंत सिंह केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहस और देशप्रेम की जीती-जागती मिसाल थे. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने तत्कालीन 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर भवानी सिंह (जयपुर पूर्व राजपरिवार) के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने बताया कि रेगिस्तान के हर रास्ते के जानकार बलवंत सिंह ने पाकिस्तानी सीमा तक भारतीय सेना को गाइड किया और सहयोगी बनकर युद्ध में विजय सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया था.

उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी उनके इस शौर्य और पराक्रम को सदा याद रखे इसी उद्देश्य से परिवार के द्वारा बाखासर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. ऐसे में आगामी 13 दिसंबर को होने वाले इस गरिमामय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी उपस्थित रहेंगी. इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, सीमा जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संयोजक निंबसिंह, शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी , चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल भी मौजूद रहेगे. इसके साथ ही बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा राजस्थान और गुजरात समेत विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.