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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे, जिले के विकास और कानून व्यवस्था पर किया मंथन

सीएम योगी ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.

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बारिश के बीच तुलसीपुर पहुंचे सीएम योगी, गौशाला में गायों को खिलाएंगे गुड़ और हरा चारा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:09 PM IST

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बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को जनपद के दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत बलरामपुर के तुलसीपुर पहुंचे. जहां से वह प्रसिद्ध पाटेश्वरी देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे. मुख्यमंत्री का वहां पहुंचते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिले के आला अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीपेड पर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू, जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, देवी पाटन मंदिर के महंत कौशलेन्द्र नाथ एवं जिलाधिकारी विपिन जैन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने अभिनंदन किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे देवीपाटन शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गए. उन्होंने स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर फीडबैक लिया.

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बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम: मुख्यमंत्री मंगलवार को देवी पाटन मंदिर परिसर में ही विश्राम करेंगे. बुधवार को उनके जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जिले के चौमुखी विकास एवं कानून व्यवस्था पर विस्तार से विचार विमर्श करने की उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री के जनपद प्रवास के दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की गई हैं तथा जगह-जगह पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. बुधवार की सुबह अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री बलरामपुर से आगे के प्रवास के लिए रवाना हो जाएंगे.

पूजा-अर्चना और गौसेवा का कार्यक्रम: सीएम योगी ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की शुरुआती समीक्षा भी की. बुधवार सुबह मुख्यमंत्री मां पाटेश्वरी की विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. पूजा-अर्चना के ठीक बाद वे मंदिर की विशाल गौशाला जाकर गायों को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाएंगे. सीएम के आगमन से ठीक पहले तुलसीपुर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे स्थानीय लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली.

पिछले महीने दी थी विकास परियोजनाओं की सौगात: बारिश के बावजूद जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से अपनी सभी तैयारियां समय पर पूरी रखीं थीं. इससे पहले सीएम योगी 5 जून 2026 को अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर भी बलरामपुर आए थे. उस दौरान उन्होंने जिलेवासियों को 294 करोड़ रुपये की लागत वाली 75 बड़ी विकास परियोजनाओं की शानदार सौगात दी थी.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी बोले- यूपी में विदेशी आक्रांता का स्मारक या मेला स्वीकार नहीं, बहराइच को 352 करोड़ की 70 परियोजनाओं का तोहफा

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