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बलरामपुर जिला अस्पताल की छत से गिरकर महिला की संदेहास्पद मौत

बलरामपुर जिला अस्पताल में महिला इलाज के लिए भर्ती हुई थी. बीती रात अचानक अस्पताल की छत से नीचे गिरने से मौत हो गई.

BALRAMPUR WOMAN DIES
अस्पताल से गिरकर मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 3:35 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 4:24 PM IST

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बलरामपुर: जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई बुजुर्ग महिला की संदेहास्पद मौत हो गई है. बीती रात महिला अस्पताल की छत से नीचे गिर गई. जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है.

इलाज के लिए भर्ती महिला मरीज छत से गिरी

बलरामपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ शशांक गुप्ता ने बताया कि महिला का नाम कलेश्वरी कुमारी है.58 साल की महिला सेंदुर गांव की रहने वाली थी. 27 अप्रैल से वह उलटी और बुखार का इलाज करवाने के लिए भर्ती थी. महिला के साथ उसका पति और बेटी भी थे. लेकिन इसी दौरान बीती रात छत से गिरने से महिला की मौत हो गई.

बलरामपुर जिला अस्पताल की छत से गिरकर महिला की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत से गिरने सिर पर लगी गंभीर चोट

सिविल सर्जन डॉ शशांक गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी में महिला छत पर जाते हुए नजर आ रही थी. रात को साढ़े 11-12 बजे के बीच परिजनों ने बताया कि महिला छत से नीचे गिर गई. बलरामपुर सीएमएचओ डॉ विजय कुमार ने बताया कि देर रात अस्पताल के गार्ड और अस्पताल की पुलिस चौकी के स्टाफ ने कलेश्वरी को अस्पताल की छत के नीचे जमीन पर घायल अवस्था में देखा. तत्काल उसे अस्पताल के अंदर ले जाया गया और प्राथमिक उपचार किया गया लेकिन महिला के सिर पर गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उसे तुरंत अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई.

अस्पताल की छत से गिरकर महिला की मौत हुई है. पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मामले की जांच कर रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा- डॉ विजय कुमार, CMHO

जांच में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

बलरामपुर पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर सभी एंगल से जांच कर रही है. अस्पताल के छत और अस्पताल के अन्य सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जिससे घटना कैसे घटित हुई यह तथ्य सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : May 1, 2026 at 4:24 PM IST

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