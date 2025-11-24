ETV Bharat / state

बलरामपुर के शंकरगढ़ जंगल में महिला पर भालू का हमला, मवेशी चराने गई थी जंगल

बलरामपुर: सरगुजा संभाग घने जंगलों और पहाड़ियों वाला क्षेत्र है. इस संभाग में बलरामपुर जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर और सरगुजा आते हैं. इन घने जंगलों में हाथी, भालू, तेंदुआ, बाघ सहित अन्य वन्य जीव जंगलों में रहते हैं. जंगल के नजदीक गांवों में रहने वाले ग्रामीण अपने दैनिक जरूरत के लिए लकड़ी लेने या फिर मवेशी चराने के लिए जंगल में ही जाते हैं. इस दौरान अक्सर उनका सामना जंगली जानवरों से हो जाता है. रविवार को भी ऐसी ही एक घटना सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में हुई.

भालू के हमले से महिला गंभीर घायल: बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र से लगे जंगल में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया. घटना ग्राम पंचायत अमरथा भुनेश्वरपुर गांव के पास के जंगल की है. महिला जंगल में अकेली थी जिससे किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकी. भालू ने महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

मवेशियों को चराने जंगल गई थी: महिला का नाम अनीता देवी है, जो अपने गाय बकरी और दूसरे मवेशियों को चराने जंगल लेकर गई थी. इसी दौरान झाड़ियों से अचानक एक भालू निकला और उसने महिला पर हमला कर लहूलुहान कर दिया. इस दौरान काफी देर तक महिला मदद के लिए आवाज लगाती रही. कुछ दूर बाद जंगल में मौजूद दूसरा चरवाहा मौके पर पहुंचा. उसने भालू को भगाया.

अंबिकापुर अस्पताल में महिला का इलाज: घायल महिला को किसी तरह शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.