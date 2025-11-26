ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला; शराब पिलाने के बाद दबाया गला, सर्विलांस टीम ने खोले राज

महिला ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर किया गुमराह, पुलिस ने प्रेमी समेत 3 को किया गिरफ्तार.

पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Police Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर : पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया. सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने बुधवार को वारदात का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्ता किया है.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पचपेड़वा थाना क्षेत्र के कट्टीयभारी गांव में मंगलवार को सागौन के बाग में एक युवक का शव मिला था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की थी. युवक की पहचान चंद्रभान के रूप में की गई थी.

पुलिस ने किया वारदात का पर्दाफाश. (Video Credit; Police Media cell)

महिला ने पति की हत्या के लगाए थे आरोप : मामले में चंद्रभान की पत्नी की ओर से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. एसपी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति खेत देखने गए थे. वहां किसी ने उनकी हत्या कर दी. युवक के चेहरे और गले पर निशान मिले थे. प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई गई थी.

पुलिस को मिले अहम सुराग : पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही थी. एसपी ने बताया कि पुलिस की सर्विलांस टीम को कुछ अहम सुराग मिले. इसके बाद पुलिस ने चंद्रभान की पत्नी पूनम उर्फ फुला (20) के अलावा चंदन (20) और सूरज (19) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. इनमें से चंदन मृतक चंद्रभान का मौसेरा भाई है.

पति ने आपत्तिजनक हालत में देखा था : आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पूनम और चंदन में प्रेम प्रसंग चल रहा था. 23 नवंबर को चंद्रभान ने पूनम और चंदन को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद उसने पूनम की पिटाई कर दी थी. इसी से नाराज होकर पूनम ने प्रेमी चंदन के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की. इसमें चंदन के दोस्त सूरज को भी शामिल कर लिया.

सोमवार की शाम को तीनों ने मिलकर चंद्रभान को शराब पिलाई. इसके बाद सागौन के बाग में ले जा कर गमक्षे से गला घोटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को बाग में फेंक कर फरार हो गए. एसपी ने बताया कि पुलिस ने अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयुक्त गमक्षा, मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में प्रेमी ने की नववाहिता की हत्या; महिला साथ रहने का बना रही थी दबाव, 6 महीने पहले हुई थी शादी

TAGGED:

WIFE KILLS HUSBAND WITH LOVER
LOVE AFFAIR MURDER CONSPIRACY
THREE MURDER ACCUSED ARRESTED
बलरामपुर प्रेम प्रसंग हत्या
BALRAMPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.