ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला; शराब पिलाने के बाद दबाया गला, सर्विलांस टीम ने खोले राज

पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Police Media cell )