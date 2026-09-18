बलरामपुर में हृदयहीनता; अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पड़े मिले दो नवजात, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती
बलरामपुर जिले के तुलसीपुर और श्रीदतगंज थाना क्षेत्र का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 8:17 AM IST
बलरामपुर : बलरामपुर में बीते गुरुवार को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों के खेतों से दो नवजात शिशु बरामद हुए. दोनों शिशु जीवित थे. इसके चलते पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस अब शिशुओं के साथ हृदय हीनता करने वाले दोषियों की तलाश में जुट गई है.
बताया गया कि बीते गुरुवार को विजय कुमार पांडेय निवासी ग्राम लालनगर सिपहिया की सूचना पर पीआरवी-5460 ग्राम-महादेव जमुनी, थाना-तुलसीपुर पहुंची. गांव से करीब 600 मीटर पहले गन्ने के खेत से एक नवजात शिशु सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला. शिशु जीवित था, लेकिन उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय थी. पीआरवी टीम के कमांडर कांस्टेबरल कौशल कुमार व सब कमांडर कांस्टेबल विशाल कश्यप ने तत्काल शिशु को एंबुलेंस से सामुदायिक चिकित्सालय तुलसीपुर पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर रेफर किया गया है.
इसी तरह श्रीदतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम-किथुरा, थाना-श्रीदत्तगंज के धान के खेत में एक नवजात बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शिशु को अत्यन्त दयनीय स्थिति में बरामद किया. पीआरवी टीम के कमांडर कांस्टेबल सुशांत तिवारी व पायलट होम गार्ड विजय सिंह ने तत्काल शिशु को अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद नवजात बच्ची को संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है. दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी.