ETV Bharat / state

बलरामपुर में दुखद हादसा; बारातियों से भरी जीप गहरे तालाब में पलटी, एक की मौत, कई घायल

बलरामपुर : बेल्हा गौरा मार्ग पर बिलासपुर गांव के पास बारातियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे तालाब में पलट गई. हादसे की जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान एक युवक की मौत हो चुकी थी. अन्य बेसुध लोगों को आननफानन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत ठीक बताई जा रही है.

बलरामपुर में दुखद हादसा. (Video Credit : ETV Bharat)

थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात बेल्हा बिस्कोहर मार्ग पर बिलासपुर गांव के पास जीप के तालाब में पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच के अनुसार मथुरा बिलासपुर निवासी मोहन यादव (20) एवं शंकर वर्मा (52) कुछ लोगों के साथ जीप से मंगलवार देर रात वीरपुर बारात जाने के लिए निकले थे. रास्ते में बिलासपुर गांव के पास जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे तालाब में पलट गई थी.