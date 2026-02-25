ETV Bharat / state

बलरामपुर में दुखद हादसा; बारातियों से भरी जीप गहरे तालाब में पलटी, एक की मौत, कई घायल

बेल्हा गौरा मार्ग पर बिलासपुर गांव के पास जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे तालाब में पलट गई थी.

बलरामपुर में हादसा.
बलरामपुर में हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर : बेल्हा गौरा मार्ग पर बिलासपुर गांव के पास बारातियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे तालाब में पलट गई. हादसे की जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान एक युवक की मौत हो चुकी थी. अन्य बेसुध लोगों को आननफानन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत ठीक बताई जा रही है.

बलरामपुर में दुखद हादसा. (Video Credit : ETV Bharat)

थानाध्यक्ष हरीश सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात बेल्हा बिस्कोहर मार्ग पर बिलासपुर गांव के पास जीप के तालाब में पलटने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्राथमिक जांच के अनुसार मथुरा बिलासपुर निवासी मोहन यादव (20) एवं शंकर वर्मा (52) कुछ लोगों के साथ जीप से मंगलवार देर रात वीरपुर बारात जाने के लिए निकले थे. रास्ते में बिलासपुर गांव के पास जीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे तालाब में पलट गई थी.

हादसे की सूचना मिलते ही गांववालों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव शुरू करने के साथ पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से लोगों और जीप को तालाब से बाहर निकाला. हादसे में मोहन यादव की मौत हो गई है. शंकर वर्मा को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदनगर में भर्ती कराया गया है. अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BALRAMPUR
TRAGIC ACCIDENT
BALRAMPUR TRAGIC ACCIDENT
ACCIDENT IN UP
ACCIDENT IN BALRAMPUR

संपादक की पसंद

