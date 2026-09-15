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बलरामपुर में थारू जनजाति का प्रदर्शन, फर्जी ST प्रमाण पत्रों की जांच और प्रमुख सचिव को हटाने की मांग

बलरामपुर में फर्जी एसटी प्रमाण पत्रों के विरोध में थारू समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

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प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:52 PM IST

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बलरामपुर: भारत-नेपाल सीमा के जंगलों में निवास करने वाले थारू जनजाति के लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. गोंड एवं अन्य कुछ जातियों को आदिवासी समाज में शामिल करने और उन्हें जनजाति का आरक्षण दिए जाने के विरोध में थारू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया.

मंगलवार को सीमावर्ती क्षेत्र से चलकर सैकड़ों लोग करीब 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान फर्जी ST प्रमाण पत्रों की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई.

जानकारी देते थारू कल्याण समिति के संरक्षक धनीराम चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat)

पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक: प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव का पुतला भी फूंका. पुलिस ने पुतला फूंकने से रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़प और नोकझोंक हुई. मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर चौधरी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी तरीके से ST प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. थारू कल्याण समिति के संरक्षक धनीराम चौधरी ने दावा किया कि कुशीनगर और देवरिया में शिकायत के बाद कुछ प्रमाण पत्र निरस्त भी किए गए हैं.

स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप: प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह धांधली चल रही है. उन्होंने प्रमुख सचिव समाज कल्याण पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग उठाई. इसके साथ ही थारू समाज के नेताओं ने रामकोला सीट से बीजेपी विधायक विनय प्रकाश गोंड पर भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया. समाज के लोगों की मांग है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि वास्तविक एसटी समुदाय के अधिकार सुरक्षित रह सकें.

मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी: प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट में काफी देर तक अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर 15 दिन के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे. थारू समाज ने स्पष्ट किया है कि अगली बार वे बड़ी संख्या में पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर होंगे. इस प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है.

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