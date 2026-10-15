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बलरामपुर में शिक्षकों से वसूली और वीडियो वायरल मामले में कार्रवाई, यूट्यूबर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर में शिक्षकों से वसूली और वीडियो वायरल मामले में कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: पुलिस ने स्कूल में शिक्षकों से अवैध वसूली और वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई की है. यूट्यूबर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मामला पस्ता थाना इलाके के प्राथमिक शाला पुटसु का है.

शिक्षक ने की थाने में शिकायत पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शाला पुटसु में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक रुकमण बारीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसमें बताया गया कि यूट्यूबर दीपक यादव एवं उसके सहयोगियों ने अपने फाउंडेशन के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी. इसके बाद 25 अगस्त को आरोपी श्रवण यादव एवं सूर्या यादव विद्यालय पहुंचे और बिना अनुमति वीडियो बनाने लगे. इस दौरान प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया.