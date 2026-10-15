बलरामपुर में शिक्षकों से वसूली और वीडियो वायरल मामले में कार्रवाई, यूट्यूबर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की थी. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी हुई खारिज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 1:44 PM IST
बलरामपुर: पुलिस ने स्कूल में शिक्षकों से अवैध वसूली और वीडियो वायरल करने के मामले में कार्रवाई की है. यूट्यूबर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मामला पस्ता थाना इलाके के प्राथमिक शाला पुटसु का है.
शिक्षक ने की थाने में शिकायत
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शाला पुटसु में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक रुकमण बारीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसमें बताया गया कि यूट्यूबर दीपक यादव एवं उसके सहयोगियों ने अपने फाउंडेशन के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी. इसके बाद 25 अगस्त को आरोपी श्रवण यादव एवं सूर्या यादव विद्यालय पहुंचे और बिना अनुमति वीडियो बनाने लगे. इस दौरान प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया.
बदनाम करने की धमकी
आरोपियों ने रुपए नहीं देने पर वीडियो को यूट्यूब एवं फेसबुक पर वायरल कर बदनाम करने और नौकरी से निलंबित करवाने की धमकी भी दी. प्रार्थी के अनुसार यूट्यूबर दीपक यादव द्वारा अन्य आरोपियों के सहयोग से वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया.
पुलिस ने केस दर्ज किया
वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से प्रार्थी की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ ही स्कूल की छवि प्रभावित हुई. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पस्ता में अपराध क्रमांक 44/2026, धारा 221, 351(2), 308(2), 356(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पुलिस ने विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो एवं फोटो के स्क्रीनशॉट से संबंधित पेन ड्राइव भी जब्त की गई. इधर, प्रकरण में आरोपी दीपक यादव द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया.
तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल
इसी दौरान बुधवार शाम को तीनों आरोपियों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज में भेज दिया गया है.
बलरामपुर पुलिस ने की अपील
बलरामपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें. किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली वीडियो-फोटो को पोस्ट करने से पहले तथ्यों की सत्यता सुनिश्चित करें. किसी भी प्रकार की धमकी या अवैध मांग किए जाने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना में सूचना दें.