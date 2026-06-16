ETV Bharat / state

बलरामपुर: कार में छिपाकर ले जा रहे थे चंदन की लकड़ी; तीन तस्कर गिरफ्तार, FIR दर्ज

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) और वन विभाग की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर चंदन की लकड़ी की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले अंतरप्रांतीय गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. तस्करों के कब्जे से जंगल से अवैध रूप से काटकर ले जाई जा रही बेशकीमती चंदन की लकड़ी के 16 बोटे बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने तस्करों के पास से तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है.

पिलर संख्या 614 के पास की गई नाकेबंदी: एसएसबी सूत्रों के अनुसार, उन्हें भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित चौधरीडीह गांव के पास एक बड़ी हलचल की गुप्त सूचना मिली थी. मुखबिर ने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पिलर संख्या 614(63) के पास से चंदन के प्रतिबंधित पेड़ों को बिना किसी सरकारी परमिट के काटकर ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा है. सूचना को पूरी तरह सही पाते हुए वन विभाग और एसएसबी की 9वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने तत्काल चौधरीडीह गांव के रास्तों पर कड़ा पहरा बैठाकर नाकाबंदी कर दी. इसी दौरान सिरसिया इलाके की ओर से एक संदिग्ध लाल रंग की कार तेजी से आती हुई दिखाई दी.

वीआईपी स्टाइल में स्कॉर्ट कर रहे थे बाइक सवार: सुरक्षा बलों ने देखा कि इस संदिग्ध कार के आगे-आगे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति कार को पूरी तरह स्कॉर्ट यानी रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे. संयुक्त टीम ने जैसे ही वाहनों को रुकने का इशारा किया, तो पकड़े जाने के डर से आरोपी अपने वाहनों को रास्ते पर ही छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे. हालांकि पहले से मुस्तैद सुरक्षा बल की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दौड़कर तीनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया. जब पकड़ी गई संदिग्ध कार की सघन तलाशी ली गई, तो उसके भीतर छिपाकर रखे गए 8 बोटा चंदन की कीमती लकड़ी के टुकड़े बरामद हुए.