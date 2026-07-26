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बेटे ने पिता को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला; मां को भी किया मरणासन्न, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बलरामपुर : तुलसीपुर कस्बे से रिश्तों और मानवती को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नशेड़ी बेटे ने लाठी से पीट-पीटकर पिता की हत्या कर दी. इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची मां को भी ईंट मार कर लहूलुहान कर दिया. मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

थानाध्यक्ष सुधीर सिंह ने बताया कि तुलसीपुर कस्बे में कल्लू का परिवार रहता है. घर में कल्लू (60), उसकी पत्नी फूलमती (55) और बेटा पिंटू (28) रहता है. पिंटू नशे का आदी है. इसी समस्या से आजिज पिंटू का छोटा भाई छोटू घर से अलग रहता है.

थानाध्यक्ष सुधीर सिंह के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शनिवार रात पिंटू नशे की हालत में घर पहुंचा. जहां किसी बात को लेकर मां फूलमती से विवाद हो गया. पिंटू ने फूलवती पर लाठी से हमला कर दिया. इस पर बचाने दौड़े कल्लू को भी लाठी से हमला कर दिया और उन्हें मरणासन्न हालत में पहुंचा दिय. शोर शराबा सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो वह मौके से भाग निकला. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने कल्लू और फूलमती को अस्पताल पहुंचाया. जहां डाक्टरों ने कल्लू को मृत घोषित कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.