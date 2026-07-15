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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का BJP पर तीखा हमला, कहा- BJP ने हनुमान जी का अपमान कर हिंदुओं के दिल को चीरा

'रोड शो में हनुमान जी को नचाया, अब हिंदू इन्हें रथ के आगे नचाएंगे'

'आस्था से खिलवाड़ कर रही भाजपा'
'आस्था से खिलवाड़ कर रही भाजपा' (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:39 PM IST

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बलरामपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. बलरामपुर में उन्होंने बीजेपी पर हनुमान जी का अपमान करने का आरोप लगाया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात पर भी तंज कसा.

अविमुक्तेश्वरानंद का BJP पर तीखा हमला (Video Credit: ETV Bharat)

अपमान से अविमुक्तेश्वरानंद नाराज: शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बुधवार को बलरामपुर के गेसडी में गौ रक्षा यात्रा लेकर पहुंचे. यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो के दौरान हनुमान जी को अपने रथ के आगे नचाया है. यह हिंदुओं के हृदय को चीर गई है. शंकराचार्य ने इसे हिंदुओं की भावनाओं के साथ भद्दा मजाक बताया और कहा कि, अब हिंदू हनुमान जी को रथ में बैठा कर इनको रथ के आगे नचाएंगे.

बीजेपी हनुमान जी को काल्पनिक बताते हैं तो मुख्यमंत्री हनुमान जी को आदिवासी बता कर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. रावण की सेना में कुछ राक्षस जय श्रीराम का नारा लगा कर आ गए थे. उसी तरह आज कुछ लोग जय श्रीराम का नारा लगा रहे हैं. अब हिंदू ऐसे लोगों को पहचान चुका है. हम लोगों को भी कुछ दिनों के लिए धोखा हो गया था, लेकिन अब अबकुछ साफ है.-शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

योगी और शाह की मुलाकात पर तंज: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि, कुछ मुलाकात ऐसी होती है, जिसमें खास बात होती है. जो सामने बैठ कर ही हो सकती है. शंकराचार्य ने कहा कि, दोनों लोगों ने बैठ कर कोई नई रणनीति बनाई होगी. उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर बोलते हुए कहा कि, यह चोरी या डकैती नहीं बल्कि यह बहुत बड़ी कलाकारी है.

सरकार यदि गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं करती है, तो उनका आंदोलन जारी रहेगा. हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं है. क्योंकि सभी दलों में हिन्दू हैं, जो लोग गाय को माता मानते हैं हम उनके साथ हैं. गौमाता की रक्षा के लिए सबसे पहले बीजेपी नेताओं को आगे आना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

बीजेपी के अंदर खलबली का आरोप: शंकराचार्य ने यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बहुरुपिया वाले बयान पर कहा कि, कुछ लोग गेरुआ कपड़ा पहन कर भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वो बयान उनके लिए नहीं बल्कि गेरुआ कपड़ा पहने मुख्यमंत्री के लिए है. वह इशारों ही इशारों में अपनी बात कह रहे हैं.

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