बलरामपुर के हर्रैया सतघरवा में सितंबर में छाया घना कोहरा, पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया खतरे की घंटी
बलरामपुर में सितंबर के महीने में अचानक घना कोहरा छा गया. विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी बताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 7:19 PM IST
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के तराई क्षेत्र हर्रैया सतघरवा इलाके में सितंबर के मध्य में गर्मी और उमस के बीच शुक्रवार की सुबह घना कोहरा देखने को मिला. पर्यावरण के जानकार सितंबर महीने में असमय आए इस कोहरे को पर्यावरण के लिए बड़ी खतरे की घंटी मान रहे हैं. सितंबर के महीने में ऐसा मौसम देखकर स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हर्रैया सतघरवा क्षेत्र में तड़के अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि राप्ती मुख्य नहर और आसपास के इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई.
जनवरी जैसी धुंध देखकर हैरान रह गए स्थानीय निवासी: सुबह करीब छह बजे कोहरे का असर इतना ज्यादा था कि कुछ दूरी तक साफ देखना मुश्किल हो गया था. सितंबर में जनवरी-फरवरी जैसी घनी धुंध देखकर स्थानीय निवासी पूरी तरह हैरान रह गए. स्थानीय निवासी अहमद रजा ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब वे टहलने निकले तो नहर और आसपास का पूरा इलाका कोहरे की चादर में ढका हुआ था. देखते ही देखते सड़क और आसपास के क्षेत्र भी धुंध से घिर गए जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.
सुबह की सैर पर निकले लोगों को जलाना पड़ी टॉर्च: सुबह काम से निकले लोगों को रास्ते में विजिबिलिटी कम होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर के महीने में आमतौर पर इतनी घनी धुंध कभी देखने को नहीं मिलती है. हर्रैया क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव ने बताया कि सुबह कोहरा देखकर वे हैरान रह गए और सुबह 7 बजे तक इसका असर बना रहा. वहीं ग्राम प्रधान नीलेंद्र सिंह को खेत जाते समय रास्ता न दिखने के कारण मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ी.
जलवायु परिवर्तन का परिणाम है असमय कोहरा: तराई इलाके में सुबह के समय दिखा यह नजारा लोगों के बीच कौतुहल का विषय बना हुआ है. कई लोग इसे आने वाले दिनों में ठंड की शुरुआत के संकेत के रूप में देख रहे हैं. हालांकि गायत्री विद्यापीठ पीजी कॉलेज रिसिया बहराइच के प्राचार्य प्रोफेसर दिव्य दर्शन तिवारी ने इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बताया है. उनका कहना है कि इस तरह का कोहरा अक्टूबर के अंत या नवंबर में बनना चाहिए, लेकिन उमस और नमी के कारण पानी की बूंदें मिलकर कोहरा बना रही हैं.
प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सतर्कता जरूरी: प्रोफेसर तिवारी के मुताबिक इसे मौसम का अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में असमय बर्फबारी शुरू हो गई है. उन्होंने बताया कि यह स्थिति फोटोकेमिकल स्मॉग और ग्लेशियरों के पिघलने का परिणाम है जिससे बाढ़ और तबाही का खतरा बढ़ता है. उन्होंने आगाह किया कि सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों को इस ओर तुरंत ध्यान देना होगा. समय रहते ध्यान न देने पर भविष्य में गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है.
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