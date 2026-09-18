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बलरामपुर के हर्रैया सतघरवा में सितंबर में छाया घना कोहरा, पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया खतरे की घंटी

बलरामपुर: बलरामपुर जिले के तराई क्षेत्र हर्रैया सतघरवा इलाके में सितंबर के मध्य में गर्मी और उमस के बीच शुक्रवार की सुबह घना कोहरा देखने को मिला. पर्यावरण के जानकार सितंबर महीने में असमय आए इस कोहरे को पर्यावरण के लिए बड़ी खतरे की घंटी मान रहे हैं. सितंबर के महीने में ऐसा मौसम देखकर स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हर्रैया सतघरवा क्षेत्र में तड़के अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि राप्ती मुख्य नहर और आसपास के इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई.

जनवरी जैसी धुंध देखकर हैरान रह गए स्थानीय निवासी: सुबह करीब छह बजे कोहरे का असर इतना ज्यादा था कि कुछ दूरी तक साफ देखना मुश्किल हो गया था. सितंबर में जनवरी-फरवरी जैसी घनी धुंध देखकर स्थानीय निवासी पूरी तरह हैरान रह गए. स्थानीय निवासी अहमद रजा ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब वे टहलने निकले तो नहर और आसपास का पूरा इलाका कोहरे की चादर में ढका हुआ था. देखते ही देखते सड़क और आसपास के क्षेत्र भी धुंध से घिर गए जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.

सुबह की सैर पर निकले लोगों को जलाना पड़ी टॉर्च: सुबह काम से निकले लोगों को रास्ते में विजिबिलिटी कम होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर के महीने में आमतौर पर इतनी घनी धुंध कभी देखने को नहीं मिलती है. हर्रैया क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव ने बताया कि सुबह कोहरा देखकर वे हैरान रह गए और सुबह 7 बजे तक इसका असर बना रहा. वहीं ग्राम प्रधान नीलेंद्र सिंह को खेत जाते समय रास्ता न दिखने के कारण मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ी.