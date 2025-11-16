ETV Bharat / state

बलरामपुर के सरकारी स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक, DEO ने किया सस्पेंड

टीचर ही अंग्रेजी के अर्थ और स्पेलिंग गलत पढ़ा रहे. ऐसे ही एक सहायक शिक्षक पर कार्रवाई हुई है.

Balrampur School Teacher Suspend
बलरामपुर के सरकारी स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: जिले में अंग्रेजी के टीचर ही बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं. वाड्रफनगर विकासखंड स्थित सरकारी स्कूल मचानडांड़ (कोगवार) में बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाने की शिकायत सामने आई थी. शिकायत में कहा गया कि स्कूल के सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो बच्चों को अंग्रेजी शब्दों के गलत अर्थ और गलत स्पेलिंग पढ़ा रहे थे.

जांच में हुई शिकायत की पुष्टि: संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र तुगवा ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की. निरीक्षण के दौरान यह पुष्टि हुई कि बच्चों को गलत मीनिंग और गलत स्पेलिंग पढ़ाई जा रही थी. इसके बाद जांच प्रतिवेदन को उच्च अधिकारियों को भेजा गया.

Balrampur School Teacher Suspend
टीचर ही अंग्रेजी के अर्थ और स्पेलिंग गलत पढ़ा रहे, DEO ने किया सस्पेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डीईओ ने किया निलंबन का आदेश: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एम. आर. यादव ने बताया कि शिक्षक प्रवीण टोप्पो ने अपने पद के प्रति गंभीर लापरवाही की है. इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठे सवाल: निलंबन अवधि के दौरान टीचर को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रामचन्द्रपुर कार्यालय में अटैच किया गया है. नियम के मुताबिक उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बालोद में शिक्षक पर फर्जी बिल का आरोप, सीएम से शिकायत के बाद ट्रांसफर, ग्रामीणों की निलंबन की मांग
ईटीवी भारत की खबर का असर, निलंबित शिक्षक ढालूराम साहू हुए बहाल, किताबों की कमी का उठाया था मुद्दा
विकास को तरसते लोग, सड़क नहीं, पानी की किल्लत, गांव में नहीं करना चाहता कोई अपनी लड़की की शादी

TAGGED:

TEACHING INCORRECT ENGLISH
BALRAMPUR SCHOOL
बलरामपुर के सरकारी स्कूल
गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक
SCHOOL TEACHER SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.