बलरामपुर के सरकारी स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक, DEO ने किया सस्पेंड
टीचर ही अंग्रेजी के अर्थ और स्पेलिंग गलत पढ़ा रहे. ऐसे ही एक सहायक शिक्षक पर कार्रवाई हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2025 at 5:56 PM IST
बलरामपुर: जिले में अंग्रेजी के टीचर ही बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं. वाड्रफनगर विकासखंड स्थित सरकारी स्कूल मचानडांड़ (कोगवार) में बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाने की शिकायत सामने आई थी. शिकायत में कहा गया कि स्कूल के सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो बच्चों को अंग्रेजी शब्दों के गलत अर्थ और गलत स्पेलिंग पढ़ा रहे थे.
जांच में हुई शिकायत की पुष्टि: संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र तुगवा ने इस मामले में प्रारंभिक जांच की. निरीक्षण के दौरान यह पुष्टि हुई कि बच्चों को गलत मीनिंग और गलत स्पेलिंग पढ़ाई जा रही थी. इसके बाद जांच प्रतिवेदन को उच्च अधिकारियों को भेजा गया.
डीईओ ने किया निलंबन का आदेश: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एम. आर. यादव ने बताया कि शिक्षक प्रवीण टोप्पो ने अपने पद के प्रति गंभीर लापरवाही की है. इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठे सवाल: निलंबन अवधि के दौरान टीचर को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रामचन्द्रपुर कार्यालय में अटैच किया गया है. नियम के मुताबिक उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. लेकिन इस घटना ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.