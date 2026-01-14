तातापानी महोत्सव का शुभारंभ, मुख्यमंत्री साय ने किया जलाभिषेक, करोड़ों के विकासकार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, पतंगबाजी भी की
तातापानी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. साथ ही सीएम ने तिल लड्डू का स्वाद भी चखा.
बलरामपुर-रामानुजगंज: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल तातापानी में आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्राचीन तपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को आशीर्वाद दिया साथ ही जिले में करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया.
CM ने किया जलाभिषेक: मुख्यमंत्री साय ने तपेश्वर महादेव शिवलिंग पर जल अर्पित किया और मंदिर परिसर में स्थित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया. पूजा के बाद उन्होंने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दीं.
जिले को मिली 650 करोड़ की विकास सौगात: तातापानी महोत्सव में जिले को 650 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले कई विकास कार्यों की सौगात सीएम ने दी. उन्होंने इन कार्यों का शिलान्यास और भूमिपूजन कर जिले के विकास को नई गति देने की घोषणा की.
200 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद: महोत्सव के दौरान सामूहिक विवाह योजना के तहत 200 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया. इनमें 195 हिंदू और 5 क्रिश्चियन जोड़ों का विवाह उनके-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ. इस आयोजन ने सामाजिक एकता और आपसी सौहार्द का संदेश दिया.
बच्चों के साथ मनाया मकर संक्रांति का उत्सव: मकर संक्रांति के माहौल में मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया. मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला. उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.
पारंपरिक व्यंजनों का लिया स्वाद: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक चारपाई पर बैठकर साल पत्ती के दोने में रखे गजक, खोभी लाई, तिलकुट और तिल के लड्डू का स्वाद चखा. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक समरसता का प्रतीक है. इस दिन तिल से बने व्यंजन खाने का विशेष धार्मिक महत्व है.
इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते, धरसीवां विधायक अनुज शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे.