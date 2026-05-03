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बलरामपुर जिले में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी के बीच सूख रही कन्हर नदी में भी आया पानी, ओलावृष्टि से लुढ़का पारा

बलरामपुर जिले में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पिछले कुछ दिनों से जिला भीषण गर्मी की चपेट में था. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. कुछ इलाकों में तो ओलावृष्टि भी हुई है. इससे उमस और लू से परेशान आम जनता ने राहत की सांस ली है और मौसम सुहाना हो गया है.

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मई की भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम में बदलाव आया है. झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है. साथ ही यहां की जीवनदायिनी कन्हर नदी में भी पानी का लेवल उठने से पेयजल संकट से निजात मिल सकती है.

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में भीषण गर्मी के बीच राहत की बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जीवनदायिनी कन्हर नदी में फिर बहा पानी

गर्मी के कारण जिले की प्रमुख कन्हर नदी लगभग सूख चुकी थी, जिससे पेयजल का संकट गहराने लगा था. लेकिन इस बारिश के बाद सूखी नदी में फिर से पानी की धार बहने लगी है. इससे न केवल लोगों को पीने का पानी मिलेगा, बल्कि जलस्तर सुधरने से आने वाले कुछ दिनों तक पानी की किल्लत से निजात मिलेगी.

भीषण गर्मी के बीच सूख रही कन्हर नदी में भी बारिश से आया पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पशु-पक्षियों की बुझी प्यास

भीषण गर्मी में इंसान तो जैसे-तैसे इंतजाम कर रहे थे, लेकिन बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए पानी की बूंद-बूंद मिलना मुश्किल हो गया था. नदी-नालों में पानी आने से अब जंगली और पालतू जानवरों को प्यास बुझाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

कन्हर नदी में पानी आने से बहुत राहत मिली है. नदी सूखने और पेयजल समस्या के लगातार समाचार आ रहे थे अब बारिश होने से गर्मी से भी राहत मिली है और पानी समस्या से भी- विकास दुबे, स्थानीय नागरिक

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में मई की भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों को फायदा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कन्हर नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा से लगे इलाकों की प्यास बुझाती है. नदी में पानी आने से दोनों तरफ की बड़ी आबादी को फायदा हुआ है.