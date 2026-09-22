बलरामपुर रामानुजगंज औषधि विक्रेता संघ की नई कार्यकारिणी का गठन, नव निर्वाचित अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को दिलाई शपथ
नए अध्यक्ष ने जिले के सभी केमिस्ट साथियों को धन्यवाद दिया और आभार जताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 2:08 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में औषधि विक्रेता संघ के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई.
औषधि विक्रेता संघ में निर्विरोध निर्वाचन
बलरामपुर जिले के औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 14 सितंबर को संघ का निर्वाचन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर अजय गुप्ता, सचिव पद पर द्वारिका नाथ पांडेय और कोषाध्यक्ष पद पर नवीन गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.
चतुर्थ कार्यकारिणी का गठन और शपथ संपन्न
आमसभा और शपथ ग्रहण के बाद जिले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बलरामपुर रामानुजगंज जिला के औषधि विक्रेता संघ की चतुर्थ आमसभा और कार्यकारिणी का गठन हुआ है.
हमारे जिले के सभी साथियों की तरफ से जिस दिन नामांकन की तारीख थी, उस दिन किसी ने अपना नामांकन नहीं भरा और हमें इस पद के लिए आशीर्वाद दिया है. जिले के सभी केमिस्ट औषधि विक्रेता संघ को धन्यवाद देता हूं-अजय गुप्ता,नवनिर्वाचित अध्यक्ष
पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील
बलरामपुर जिले के औषधि विक्रेता संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि वे पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. उन्होंने कहा कि केमिस्ट नशे का व्यापार नहीं करते हैं, इसलिए बिना वजह उनकी दुकानों पर पुलिस नहीं भेजी जानी चाहिए. हालांकि, किसी केमिस्ट को लेकर पुलिस को संदेह हो तो संघ के सभी पदाधिकारी जांच और कार्रवाई में सहयोग करेंगे.
संगठन में बेहतर कार्य करने की योजना
बलरामपुर रामानुजगंज औषधि विक्रेता संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के चुनाव में जिले के सभी 238 केमिस्टों के द्वारा उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया. अब संगठन में बेहतर कार्य करने, परस्पर आपसी सहयोग और संगठन को मजबूत बनाने की योजना है.