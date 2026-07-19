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बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नदी-नाले उफान पर, एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी, पुलिस प्रशासन सतर्क

पुलिस-प्रशासन की टीम नदी के आसपास कर रही गश्त, शहर के राम मंदिर घाट, महामाया मंदिर घाट, शिव मंदिर घाट के सीढ़ियों तक पहुंचा पानी

Balrampur Ramanujganj Havy rain
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नदी-नाले उफान पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 2:50 PM IST

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बलरामपुर रामानुजगंज: जिले में बीते दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं. आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. रामानुजगंज में कन्हर नदी एनीकट के उपर से पानी का बहाव हो रहा है पुलिस प्रशासन की टीम नदी के आसपास पेट्रोलिंग गश्त कर रही है.

दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, कन्हर नदी में एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलरामपुर जिले में मूसलाधार बारिश

बलरामपुर रामानुजगंज में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है जिससे सभी छोटे-बड़े नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है. गली मोहल्ले से लेकर निचली बस्तियों सहित कुछ वार्डों में लोगों के घरों में भी पानी भर गया है. कन्हर नदी का जलस्तर बढने से शहर के राम मंदिर घाट, महामाया मंदिर घाट, शिव मंदिर घाट के सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है.

Balrampur Ramanujganj Havy rain
शहर के राम मंदिर घाट, महामाया मंदिर घाट, शिव मंदिर घाट के सीढ़ियों तक पहुंचा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रविवार को एनीकट के दोनों तरफ लगता है साप्ताहिक बाजार

जिले में प्रवाहित होने वाली कन्हर, सेंदुर, चनान सहित कई अन्य नदी-नालों का जल स्तर काफी बढ़ गया है जिले के सभी नदी नाले उफान पर पहुंच चुके है. इधर, रामानुजगंज कन्हर नदी एनीकट के दोनों तरफ रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है जहां लोग एनीकट के रास्ते नदी आवाजाही करते हैं लेकिन फिलहाल लगातार हो रही बारिश की वजह से एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है.

Balrampur Ramanujganj Havy rain
एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी, पुलिस प्रशासन सतर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपात स्थिति से निपटने प्रशासन सतर्क

पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को कन्हर नदी एनीकट से दूर रहने और नदी की तरफ नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है. कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में वर्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है.

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