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पेट्रोल डीजल के बढते दाम और महंगाई के खिलाफ धरना, रामानुजगंज में कांग्रेस नेता बोले- किसान से लेकर मिडिल क्लास सब परेशान

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामानुजगंज का धरना प्रदर्शन, देशभर में बढती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ की नारेबाजी

Congress Protest Inflation
पेट्रोल डीजल के बढते दाम और महंगाई के खिलाफ धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
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रामानुजगंज: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामानुजगंज ने धरना प्रदर्शन किया. शहर के जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए. देशभर में बढती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नियमित रूप से ईंधन आपूर्ति कम का मुद्दा हावी रहा.

देशभर में बढती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहीं मिल रहा पेट्रोल डीजल, चरम पर महंगाई

जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल के कीमत में तीन रूपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है. उसके बाद भी किसानों को डीजल समय पर नहीं मिल पा रहा है. अब खरीफ का समय है और किसान परेशान है.

खेतों की जुताई करना है और किसानों को डीजल मिल नहीं पा रहा, हम व्यवसाय वर्ग से हैं लेकिन जो खेतों पर आश्रित है वो कैसे करेगा. आज कोई भी किसान के पास हल बैल नहीं है अगर वह खेती करता है तो ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करता है. अगर सही समय पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो खेती कहां से कर पाएंगे.- अजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष

खाद्य तेल की कीमत भी बढ़ी

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमने आज यहां कई किराना दुकान में भी पहुंचकर दुकान संचालकों से बात की.उन्होंने बताया कि आज खाद्य तेल चाहे सोयाबीन तेल हो या सरसों तेल चाहे अन्य चीजों की बात करें तो आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है. हमारे मिडिल क्लास के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढा है लेकिन उनका खर्चा बढ गया है.

सर्राफा व्यवसाय पर भी संकट

देश में सोने की खरीदी सालभर बंद रखने का आह्वान पर भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और बीजेप को घेरा. कहा उनकी अपील से सर्राफा व्यवसाय ठप हो गया है. सोने चांदी के व्यापारियों, कारीगरों एवं कर्मचारियों के रोजी-रोटी के संकट पर गया है. इसे लेकर ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है. इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे.

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