बलरामपुर रामानुजगंज एनीकट हादसा, नदी में डूबे युवक का शव बरामद

बुधवार को हुआ था हादसा: रामानुजगंज के कन्हर नदी में मछली पकड़ने के दौरान युवक काशी भुइंया मिर्गी का चक्कर खाकर नदी में गिर गया था. जिसके बाद वह लापता हो गया. गुरुवार को युवक का शव रामानुजगंज एकलव्य स्कूल के पीछे कन्हर नदी से बरामद किया या.

बलरामपुर: बुधवार को बलरामपुर में हुए एनीकट हादसे में बड़ा अपडेट है. नदी में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है. करीब 48 घंटे बाद नदी से युवक का शव बरामद हुआ है. लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली और युवक का शव बरामद कर लिया गया.

पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम: पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

एसडीआरएफ टीम के साथ कल से आज तक गोताखोरों की मदद से खोजने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन उसका अता पता नहीं चल पाया था. आज शाम को काशी भुइंया का शव एकलव्य स्कूल के पीछे कन्हर नदी से बरामद किया गया है. शव को मरच्युरी में रखवा दिया गया है मर्ग कायम कर आगे कार्यवाही किया जा रहा है- अजय साहू, रामानुजगंज थाना प्रभारी

कल होगा काशी का अंतिम संस्कार: रात होने की वजह से मृतक काशी भुइंया का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया. शुक्रवार सुबह मृतक के शव का पोस्ट मार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. उसके बाद काशी भुइंया का अंतिम संस्कार हो पाएगा. बलरामपुर के एनीकट में लगातार हादसे होते रहते हैं. यहां पर कन्हर नदी के पास सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं. जिससे इस तरह के हादसों में इजाफा हो रहा है.