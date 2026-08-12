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बलरामपुर और रामानुजगंज में 4-लेन बायपास की मांग, केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी ने दिया जल्द कार्रवाई का आश्वासन

दिल्ली में मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, बलरामपुर-रामानुजगंज में बायपास को लेकर की चर्चा

Ramvichar Netam meet Nitin Gadkari
बलरामपुर और रामानुजगंज में 4-लेन बायपास की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 8:54 AM IST

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बलरामपुर. बलरामपुर-रामानुजगंज में बायपास निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री और रामानुजगंज विधायक रामविचार नेताम ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर 4-लेन बायपास निर्माण को मंजूरी देने की मांग रखी. केंद्रीय मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.

लंबे समय से हो रही है बायपास की मांग

बलरामपुर और रामानुजगंज में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए क्षेत्रवासी लंबे समय से बायपास सड़क की मांग कर रहे हैं. शहरों के बीच से भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात जाम के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है. बायपास बनने से शहरों के भीतर यातायात का दबाव कम होने और आवागमन सुरक्षित होने की उम्मीद है.

बलरामपुर में 10 किलोमीटर का बायपास प्रस्तावित

मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई. हमने मांग की कि बलरामपुर और रामानुजगंज के शहरी हिस्सों में बायपास निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु होने के साथ लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके.

बलरामपुर जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के शहरी हिस्से में स्थित है. सड़क के दोनों ओर घनी व्यावसायिक और आवासीय बसाहट होने के कारण छोटे वाहनों के साथ भारी मालवाहक वाहन भी शहर से होकर गुजरते हैं. इसलिए केंद्रीय मंत्री से बलरामपुर के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन बायपास को मंजूरी देने की मांग की है. इससे शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी.

रामानुजगंज में 8 किलोमीटर बायपास की मांग

इसी तरह रामानुजगंज के लिए करीब 8 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन बायपास की मांग रखी गई. रामानुजगंज छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच अंतर्राज्यीय आवागमन का महत्वपूर्ण केंद्र है. शहर के भीतर स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों, सरकारी और निजी वाहनों के साथ भारी व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों की आवाजाही रहती है. ऐसे में बायपास बनने से शहर में यातायात दबाव कम होने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है.

छत्तीसगढ़-झारखंड के बीच महत्वपूर्ण मार्ग

अंबिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग-343 छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मार्ग है. इस मार्ग से यात्री बसों, छोटे-बड़े व्यावसायिक वाहनों और भारी मालवाहकों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों का आवागमन होता है. मंत्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इस मार्ग का महत्व अंतर्राज्यीय व्यापार और परिवहन के लिहाज से भी काफी अधिक है.

व्यापार और नगरीय विकास को भी मिलेगा फायदा

मंत्री नेताम के अनुसार, बायपास निर्माण का फायदा केवल यातायात व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा. इससे छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच व्यापार एवं परिवहन को भी गति मिलेगी. भारी वाहनों के लिए शहरों के बाहर से सुगम मार्ग उपलब्ध होने पर यात्रा का समय कम होगा. साथ ही बलरामपुर और रामानुजगंज में व्यवस्थित नगरीय विकास, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और राजस्व वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.

NH-343 का निर्माण कार्य जारी

मंत्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि NH-343 के कॉरिडोर योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 397.44 करोड़ रुपये और 199.05 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है. संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर है.

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